亮・珠寶／英女王無緣媳婦別燕子胸針送她遠行　草莓首飾曝她喜好

▲英國王室IG分享已故英國女王伊莉莎白二世於1971年在蘇格蘭巴爾莫勒爾坡上前行的照片，向她致敬。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日駕崩，享耆壽96歲，國葬典禮於19日結束，王室在IG上貼出一張1971年女王登山遠行的照片，作為最後致敬，而王室女性成員也在喪禮中以珠寶表達對女王的思念，除了凱特王妃佩戴象徵眼淚的珍珠項鍊與耳環外，女王媳婦、孫女也各自以造型胸針、項鍊點出她生前所愛，將她對家人的溫暖永存心中。

▲凱特王妃戴著女王伊莉莎白二世的珍珠項鍊與耳環，與兒子喬治王子、女兒夏綠蒂公主送女王最後一程。（圖／路透社）

無緣媳婦的燕子胸針

莎拉弗格森（Sarah Ferguson）是令英國女王伊莉莎白二世頭痛不已的次子安德魯王子前妻，早在1996年兩人正式離婚前，她就因被富商吸吮腳趾的不雅照流出，惹得女王暴怒，不過種種不堪往事已煙消雲散，她參加女王國喪時，別上燕子造型的鑽石胸針祈願女王一路好走，燕子在西方文化中能引導船隻返航避免迷失方向，因此在珠寶界被視為祝福愛人旅途順利的信物。

▲英國女王伊莉莎白二世次子安德魯王子前妻莎拉弗格森，別上燕子造型胸針現身國喪。（圖／路透社）

受寵媳婦的草莓胸針

威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Countess of Wessex）是女王伊莉莎白二世小兒子愛德華王子之妻，她作風低調，被外界認為是最受寵愛的媳婦。她於女王喪禮戴上鑲嵌白鑽與黑鑽的草莓造型胸針，上回她戴此胸針亮相是2014年陪女王一起出席Royal Ascot皇家賽馬活動，見證婆媳倆曾經過度的美好時光，另一深層意涵是女王若待在巴爾莫勒爾城堡（Balmoral），最喜歡吃新鮮的草莓。

▲英國女王伊莉莎白二世小兒子愛德華王子的妻子威塞克斯伯爵夫人蘇菲，於國喪戴上草莓造型胸針。（圖／路透社）

寶貝孫女的馬頭項鍊

18歲的路易絲溫莎女勳爵（Lady Louise Windsor）是愛德華王子與威塞克斯伯爵夫人蘇菲的長女，她於女王喪禮期間，始終戴著一款馬頭輪廓的鏤空項鍊，向一生愛馬也熱衷賽馬運動的祖母致敬，她也傳承家族天分，是一名馬術好手。

▲威塞克斯伯爵夫人蘇菲的18歲長女路易絲溫莎女勳爵，戴著馬頭造型項鍊致敬愛馬的祖母。（圖／路透社）

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