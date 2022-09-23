米蘭時裝周／Max Mara水手褲、遮陽帽空降蔚藍海岸　EA如夢似幻





▲Emporio Armani2023 春夏女裝系列名為「在途」 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／外電報導

2023米蘭春夏時裝周邁入高潮，許多品牌皆以旅行為概念，昨日落幕的Emporio Armani藉由輕盈質感與流暢線條完美設計各種實穿搭配，西裝外套邂逅紗籠裙創造飄逸靈感；Max Mara則來到一片蔚藍海岸，秀上出現寬鬆帆布水手褲、亞麻材質大衣，讓人期盼春天的降臨。

▲飄逸剪裁如水面般清透，融入日常穿著 。（圖／品牌提供）

旅行是 Emporio Armani 的主要表現手法，一切看來都很自然、慵懶，本季為穿著者打造了更多可能性，一來輕便收納、二來在搭配上兼具多元，像是短版立領西裝外套搭配充滿皺褶感的裙裝，多種場合皆可搭配，輕裹身體充滿輪廓效果；而轉瞬間夢幻水藍色、淡紫色伴隨波光閃耀，化作液態褲裝呈現，如夢似幻。

▲Max Mara 創意總監 Ian Griffiths向1930 年代模特蕾妮珀爾 (Renée Perle)致敬 。（圖／品牌提供）

▲粗亞麻布為主要材質 。（圖／品牌提供）

本季Max Mara 創意總監 Ian Griffiths向1930 年代模特蕾妮珀爾 （Renée Perle）致敬，女性氣質與個性感兼具，復古年代感的泳帽和連體泳衣組合、水手褲裝以及針織緊身連衣褲便是對她的致意。品牌在色系的呈現上往往是舒適平衡的，矢車菊藍、開心果綠等，進而帶來一系列以粗亞麻布為主要材質的整體造型 ，未經加工與染色，狀似粗麻布，有時帶有流蘇毛邊，讓穿著是真正在體驗生活。另也有如海灘長袍式的結構式大衣、由水洗斜紋棉布製成的藍色工裝風外套依舊是衣櫃中最經典的存在。





▲美國女星莉莉萊茵哈特 （Lili Reinhart）看秀，與品牌創意總監Ian Griffiths合影。（圖／品牌提供）