10招戀愛秘訣男女都受用　「先對自己好，別人才不會對自己太差」

文／妞新聞

妞妞們容易因為日常小事，導致和另一半不斷爭執、冷戰嗎？維持這種狀態久了，甚至走入相敬如賓的相處模式？其實兩人的關係產生變化，中間一定暗藏許多磨損感情的原因。雖然此篇內文是比較主觀由女性角度出發的思維，不過妞編輯覺得以下「10招戀愛秘訣」男女都很受用唷～快搭上這波戀愛秘訣的列車，一起學習成為更好的伴侶！

周品均戀愛秘訣

1.能給伴侶所需要的東西，但不過度

想維持一段感情中的熱度，最簡單的即是「能夠給他所需要的東西，但不要過度付出」，假設對方嚮往有個溫柔體貼、能夠陪伴吃喝玩樂的伴侶，那自己時常碎碎念、嫌東嫌西的習慣就必須慢慢改掉，妞妞可以思考如果一直用對方不喜歡的方式和他相處要如何讓感情走的更長遠呢？

2.要先對自己好，別人才不會對自己太差

情侶間最容易吵架就是紀念日、送禮問題，換個角度思考如果平常都捨不得買貴重禮物犒賞自己，也不要過度期望對方能對你好，對方只會覺得你平常就是過著這些生活品質的人，送太過貴重的禮物稍顯奢寵，因此想讓伴侶對我們好，務必讓「先讓自己生活品質過好，才能匹配上你看得上的人」！

3.保持好你的外貌、身形

妞妞們和伴侶在一起久了後，還會注重維持自己的外貌身形嗎？周品均分享：「保持好的外貌條件，彼此都會更珍惜對方」，像是第一次去參加另一半的朋友聚會時，如果另一半得到外界眼光的稱讚，一定感到很有面子！編輯很認同不論在一起多久，絕不能讓自己狀態不得體，卻又愛責怪另一半愛看帥哥、正妹，換個角度思考，為什麼不讓自己變成那位帥哥、正妹呢？

4.生活上出現競敵，要給對方選擇不是苦苦哀求對方

當生活上出現競爭或威脅的時候，妞妞們會哭哭啼啼地和另一半爭執嗎？周品均建議：要在心中建立「讓自己當限量的那道菜」的觀念，簡單來說，要讓伴侶感受到你沒有他會很傷心，而非沒有對方陪伴會到死的程度！必須尊重對方的選擇，不要讓自己無止盡苦苦哀求對方，兩種選擇在對方心理價值是完全不一樣的！

5.保持你的正面形象

一段感情中除了保持正面樂觀的形象，也要撇除幻想讓另一半來同情你的情節，「同情不代表感情」，建議妞妞們談戀愛的時候，不要和對方述說太多過往不被珍惜的感情經歷，更不要奢望講完後會被好好珍惜對待，「人性都是喜歡錦上添花、而不是雪中送炭」，最重要的是讓自己生活過得更好！

6.當他為你付出很多，他會捨不得

妞妞們內心一定很想詢問，究竟要如何維持一段長久又甜蜜的感情呢？生活上「不要阻止對方想要對你好的心意及規劃」，無論是接送上下班、買貴重禮物、請吃飯等等，千萬不要拒絕對方對你的付出！妞妞們可以思考看看當對方為妳付出越多、越疼愛妳，他的內心是不是越難設下停損點呢？

7.自己也能展現獨立的生活

最完美的戀愛即為「兩個人是獨自的個體，沒有對方生活不會有重大影響，但兩個人加在一起會很完美」，簡單來說不能將所有生活的重心都寄託在伴侶身上，畢竟人都是想追求更美好的事物，當伴侶生活過的多采多姿時，妞妞們是不是更想加入他的生活、一起體驗生活的酸甜苦辣呢？周品均分享：要讓自己呈現「生活上可以不需要你的照顧，但是有你的照顧我會很幸福」的狀態，想要維持戀愛的秘訣，務必要建立起一個人也可以過很好的樣貌！

8.溝通直接、不拐彎抹角

妞妞們是個勇於和另一半表達內心想法的人嗎？感情中最大的通病「溝通拐彎抹角、總期待對方懂我卻又不直接表達」的心態，妞編輯身邊很多朋友經常和另一半吵架主因出自於「喜歡預測對方的想法」，不敢和另一半直接說出內心不愉悅的地方，反而擺副臭臉期待對方來關心哄你，周品均建議：「與其等待對方懂你在想什麼，不如自己先嘗試柔軟溝通、說服他人」。

9.不要這麼愛糾正碎念、留面子給另一半

受夠另一半愛碎碎念了嗎？經歷長久的碎念絕對會消磨彼此感情，周品均分享：「與其用老媽子的碎念方式溝通，不如轉換成撒嬌或是情侶的形式把問題處理掉」，像是另一半不做家事時，可以和他說「我們一起去洗碗，你用洗碗精、我負責沖水」這種帶點撒嬌又可愛的溝通方式，對方聽的才不會覺得刺耳唷！

10.不要把所有鳥事都跟另一半抱怨

妞妞們日常會習慣向伴侶傾訴所有垃圾事嗎？有時候工作疲憊的狀態，如果又狂被對方輸出負面情緒時，對感情不但沒有幫助，反而多了層壓力，周品均建議：不要把所有的爛事、垃圾事都和另一半抱怨，畢竟「沒有一個人要去承受任何人的情緒」，如果只是想純抱怨事情的話，不如先學會自己內化、處理負面情緒！

以上分享「周品均的10招戀愛秘訣」，妞妞們覺得哪個最受用呢？妞編輯私心非常認同「要先對自己好，別人才不會對自己太差」、「自己也能展現獨立的生活」、「溝通直接、不拐彎抹角」這三個面向！期望妞妞們都能維持戀愛中的熱戀感，與另一半在一起長長久久唷～

Source：戀愛心理！讓他離不開妳，抓住人性！怎樣才會被珍惜？、怎麼變成更好的女生？ 這樣的女生讓男生很膩？看完腦袋升級！、女生這樣會越來越不被愛？這5點真的不行！ 生氣時教你一秒變可愛！ ＠葳老闆的辣雞湯

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