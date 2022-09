直播／GUCCI大秀預告詭異到像驚悚片！　今晚一起揭曉謎底

▲「GUCCI TWINSBURG」時裝秀將在台灣時間9月23日晚間8:30直播。



記者王則絲/台北報導

GUCCI即將於米蘭時裝周發表最新系列「GUCCI TWINSBURG」,將在台灣時間今天9月23日晚間8:30登場,邀請大家一同鎖定直播。大秀上演之前,GUCCI官方已在IG上陸續釋出一些前導預告,不過每一部看來都有些詭譎、甚至是驚悚,令人既感到匪夷所思又難掩心裡期待,晚點大秀登場就能一一揭曉。

取消以季度命名的傳統後,GUCCI本季大秀主題定為「GUCCI TWINSBURG」。在美國俄亥俄州有個地方叫做特溫斯堡(Twinsburg),18世紀時由一對雙胞胎建立,因此顧名思義特溫斯堡就是「雙胞胎之城」的意思,足見GUCCI最新系列可能與雙胞胎、複製人的元素息息相關。

GUCCI最先釋出的大秀預告中,一名穿著紅衣的金髮模特兒,在畫面裡後製出滿版的分身,一起擺頭重複說著「Who we are」,並下註解:「Existence is not defined by the visible world. 存在不是由看得見的世界所定義。」詭異的氛圍不言而喻,另外兩部預告同樣以懸疑弔詭的方式呈現,讓主角重複出現在畫面裡,並說著令人匪夷所思的台詞。

此外,GUCCI也悄悄換了新大頭貼,讓雙G Logo以低畫素的模樣呈現,還同步釋出了幾張對稱的水墨渲染圖案,想讓大家玩聯想測驗。看來延續先前的萬花筒美學、對稱性圖騰或是不斷重複的元素,都將會是本季重點,不知道這回創意總監Alessandro Michele又將帶來什麼樣的驚喜?

▲GUCCI創意總監Alessandro Michele。(圖/品牌提供)