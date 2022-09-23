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直播／GUCCI大秀預告詭異到像驚悚片！　今晚一起揭曉謎底

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▲「GUCCI TWINSBURG」時裝秀將在台灣時間9月23日晚間8：30直播。

記者王則絲／台北報導

GUCCI即將於米蘭時裝周發表最新系列「GUCCI TWINSBURG」，將在台灣時間今天9月23日晚間8：30登場，邀請大家一同鎖定直播。大秀上演之前，GUCCI官方已在IG上陸續釋出一些前導預告，不過每一部看來都有些詭譎、甚至是驚悚，令人既感到匪夷所思又難掩心裡期待，晚點大秀登場就能一一揭曉。

取消以季度命名的傳統後，GUCCI本季大秀主題定為「GUCCI TWINSBURG」。在美國俄亥俄州有個地方叫做特溫斯堡（Twinsburg），18世紀時由一對雙胞胎建立，因此顧名思義特溫斯堡就是「雙胞胎之城」的意思，足見GUCCI最新系列可能與雙胞胎、複製人的元素息息相關。

GUCCI最先釋出的大秀預告中，一名穿著紅衣的金髮模特兒，在畫面裡後製出滿版的分身，一起擺頭重複說著「Who we are」，並下註解：「Existence is not defined by the visible world. 存在不是由看得見的世界所定義。」詭異的氛圍不言而喻，另外兩部預告同樣以懸疑弔詭的方式呈現，讓主角重複出現在畫面裡，並說著令人匪夷所思的台詞。

此外，GUCCI也悄悄換了新大頭貼，讓雙G Logo以低畫素的模樣呈現，還同步釋出了幾張對稱的水墨渲染圖案，想讓大家玩聯想測驗。看來延續先前的萬花筒美學、對稱性圖騰或是不斷重複的元素，都將會是本季重點，不知道這回創意總監Alessandro Michele又將帶來什麼樣的驚喜？

▲GUCCI直播預告。（圖／品牌提供）

▲GUCCI創意總監Alessandro Michele。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 米蘭時裝周, 直播, 時裝秀, Alessandro Michele

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