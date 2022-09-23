英女王喪禮後凱特王妃首露面　三度穿黑色舊衣謝志工幫忙國葬

▲威爾斯親王威廉與凱特王妃於女王葬禮後首度露面，現身溫莎堡感謝參與女王國葬的志工。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國已故女王伊麗莎白二世葬禮19日舉行後，資深王室成員們紛紛「復工」，威爾斯親王威廉和王妃凱特昨已展開行程，到溫莎堡親自感謝參與舉辦女王國葬的志工們，凱特第三度穿上黑色Dolce & Gabbana雙排金扣的黑色外套亮相，搭配她近期不離身的珍珠耳環，持續以低調肅穆的裝扮向女王表達哀悼之意。

▲凱特王妃第3度穿上Dolce & Gabbana雙排金扣外套亮相。（圖／路透社）

凱特王妃這身軍裝風的金色雙排扣黑色大衣，儼然是她出席嚴肅場合的首選，她於2017年紀念第一次與第二次世界大戰犧牲軍人與平民的國殤紀念日（Remembrance Day）首次穿此件大衣亮相，她未曾謀面的婆婆黛安娜王妃在世時，也穿過相似的設計。

▲英女王伊莉莎白二世8日辭世當天，白金漢宮上方出現彩虹。（圖／路透社）

昨凱特王妃第三度穿上Dolce & Gabbana黑色外套，向參與女王國葬的志工們表達謝意，威爾斯親王夫妻倆不時露出笑意展現親切的一面，尤其提到女王辭世後的幾天裡，位於蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral）上空共出現五道彩虹，凱特笑著說：「女王陛下從天上看著我們。」

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