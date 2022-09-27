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重磅引進NAHA精油認證學程　亞洲生技美容協會扮產業發展推手

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▲▼精油,芳香療法,課程。（圖／Unsplash）

▲亞洲生技美容協會為培育更多優秀人才提升產業服務，引進NAHA初階芳香精油國際認證課程受矚目。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／台北報導

美容科技日新月異，不光是消費者每季新品追不完，產業界更是兢兢業業、與時俱進才能引領時代潮流。有鑑於「一個人走得快、一群人走的遠」，東森集團總裁王令麟認為東森自然美位居生技美容產業龍頭應做表率，特別成立亞洲生技美容協會，期盼集結產官學研商各界力量，培育更多優秀人才提升整體美容服務產業，其中NAHA初階芳香精油國際認證課程即大受好評。

東森集團總裁王令麟（圖／東森集團提供）

▲王令麟認為東森自然美身為生技美容產業龍頭必須做表率，邀集產官學研商各界一同加入敦進產業向上成長。（圖／資料照，下同）

亞洲生技美容協會秘書長林南海說明，協會成立於2020年初，由王令麟擔任第一屆理事長，邀集生技美容產業領域代表共同加入，一同為提升產業服務品質努力。秉持開辦宗旨「宣揚新興美容觀念」，持續發起培訓美容專業人才訓練。主要針對美容產業所需的服務、技術、知識、專業4大類別，有系統地規劃開辦相關課程。憑藉協會理監事成員背景涵蓋產官學研商，因而能重金禮聘包含生產力中心、中醫師全聯會、食品協會…等眾多領域的重磅級講師授課，而學員於受訓課程結束後，也將由亞洲生技美容協會授證，取得具公信力的結業證書。

▲王令麟運用自身人脈邀集產業大老學界巨擘共同加入亞洲生技美容協會，並擔任第一屆理事長；圖右1為亞洲生技美容協會秘書長林南海。

9/27（二）於台中開設的NAHA國際精油認證初階班，已為協會開設至今第5班，今年底前陸續還有台北、高雄等課程已確定開課。課程邀請藏香塾負責人同時也是東森自然美精油顧問Kelly老師開設初階班12小時課程，指導美容師、加盟店家、東森直消電商經銷商及一般社會人士增進精油相關知識，包含各種精油來源正確使用方式及提煉法等NAHA正規認證班課程，讓美容愛好者有機會培養第二專長，或執業中的美容師精進美容專業知識和技術，進而提升整體美容市場的服務水準。

▲▼自然美高峰會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲NAHA國際精油認證初階班由東森自然美精油顧問Kelly老師授課。

林南海也說明，除了NAHA課程大受好評，國家美容丙級證照課程也是亞洲生技美容協會的熱門課程，由協會培訓專業人才投入市場，積極解決美容市場普遍擴張過程中，所面臨相關美容師及服務人員人力短缺的問題，長期成為美容產業界強而有力的後盾。

▲▼東森自然美顧問團隊_陳日榮,張聰民,陳彥榮。（圖／東森自然美提供）

▲亞洲生技美容協會由陽明醫大教授陳日榮(左)、弘光科大副校長張聰民(中)及台大副教授陳彥榮(右)等學界巨擘加入，不僅能提供第一手資訊，也更具公信力。

林南海說明，回過頭來看協會成立之初，還沒有相關公會或協會培訓美容專業知識及技術，因此總裁王令麟認為「既然異業可以結盟、同業更應該同盟」，才能創造多元、正向的競爭與互補，故東森自然美以美容生技產業龍頭做表率，整合美容產業資源，因此邀集包含東森自然美、大江生醫、華陀扶元堂生藥、喬依國際等業界大老及台大、陽明、弘光科大教授等學界巨擘，共同戮力美容產業服務向上提升，以第一手資訊敦進化妝品行業與IT、生物技術等領域的積極融合，攜手同業站穩網路行動時代，共創美容服務新盛世。

關鍵字：

亞洲生技美容協會, 東森自然美, 王令麟, 林南海

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