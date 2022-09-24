米蘭時裝周／金泰梨透視裙、Sana開深V比辣　PRADA「爆裂裙」成焦點

記者王則絲／台北報導

米蘭時裝周正行程緊湊地進行當中，PRADA 2023春夏女裝大秀於22日晚間登場，韓女星金泰梨以及女團TWICE日籍成員Sana都現身看秀，兩人不論是看秀服裝或是秀後派對造型都在比辣！成為現場焦點；PRADA本季大秀上，以「爆裂裙裝」作為一大亮點，裙襬就像是被撕開一樣，造型非常新穎、吸睛。

▲金泰梨（左）、Sana（右）現身出席PRADA 2023春夏女裝大秀。（圖／品牌提供）



金泰梨看秀這天選穿黑色背心裙與透膚絲襪的成熟女人味造型，外罩閃亮的網紗裙襯托她俏皮的個人特質；Sana同樣以深沉俐落的黑色裙裝出席，貼身面料勾出她迷人的身形線條，腳踩綠色絲緞光的厚底跟鞋凸顯氣場。

▲秀後派對，金泰梨與Sana都換上另一套服裝。（圖／品牌提供）



秀後兩人換裝，金泰梨改穿黑色西裝與迷你裙，展現平時少見的率性霸氣姿態；Sana則是減少了不少布料，以一襲深V亮片裙秀出好身材，與設計師Miuccia Prada開心合影。

▲PRADA 2023 春夏女裝大秀。（圖／品牌提供）



PRADA 2023春夏女裝系列由雙創意總監Miuccia Prada和Raf Simons合作打造，從本季主題「TOUCH OF CRUDE」上可以理解，這次他們想追求的或許是一種真實感，未加修飾的痕跡。PRADA本季再度運用二元對比概念，遊走矛盾與和諧之間。

▲大秀一開始便出現了制服風格的連體衣。（圖／品牌提供）



首個造型以四方廓型的西裝展開，裡頭灰調的貼身連身褲裝，呼應PRADA經典的制服風格，透過服裝順序編排的方式，感覺讓人一步步揭露偽裝、更接近真實面；秀上數套「爆裂裙裝」可說是一大亮點，雙層設計的裙裝開衩邊緣，以不對齊、不收邊的方式呈現，就像是被撕碎的紙一樣，代表的是一種生活的痕跡。

▲像是被撕開一樣的「爆裂裙裝」是本季焦點Look。（圖／品牌提供）



接著造型漸漸被睡衣取代，透視的裙裝看起來舒適性感，並在胸前飾以招牌的三角Logo；最後以優雅晚裝收尾，禮服背面延伸的裙襬，令人聯想到2022春夏系列的設計。

▲PRADA 2023春夏女裝不乏唯美的透視裙，以及簡約優雅的晚裝。（圖／品牌提供）

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