《艾蜜莉在巴黎》泳裝辣照曝光　百變莉莉柯林斯又成卡地亞豹女郎

▲莉莉柯林斯搶先分享《艾蜜莉在巴黎》第三季劇照，她在泳池畔穿著兩截式泳裝青春洋溢。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女星莉莉柯林斯（Lily Collins）主演Netflix原創愛情影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第三季尚未公布上映日期，但她昨已迫不及待釋出幾張新劇照吸粉絲，她的第三季穿搭依然走亮眼繽紛路線，包括在泳池畔穿著白綠格紋兩截式泳裝展現窈窕身材，或是一身亮黃色與韓裔美籍女星Ashley Park坐在長椅上對戲，身旁還有Gucci Bamboo馬術印花竹節包，青春洋溢的高調裝扮，向粉絲喊話：「艾蜜莉回來了！」

▲莉莉柯林斯於《艾蜜莉在巴黎》第三季坐在長椅上與韓裔美籍女星Ashley Park對戲，旁為Gucci Bamboo馬術印花包。

有別於《艾蜜莉在巴黎》的花俏風格，身為卡地亞（Cariter）大使的莉莉柯林斯，拍攝品牌最新Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包形象照，化身為神秘豹女郎，身穿緊身的黑色高領連身裝盡顯纖瘦曲線，讓焦點全留給邊緣收斂棱角、縫線隱而不顯的各色粒面皮革鍊帶包，共有小型款和迷你款兩種尺寸，備有黑色、海軍藍色、紅色、淡黃色、乳白色、米色及森綠藍可供選擇。

▲莉莉柯林斯示範卡地亞Panthere de Cartier森綠藍小型款鍊帶包，100,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

卡地亞Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包最大特色為豹首銜環設計，以刻面金屬材質打造出霸氣的美洲豹形象，下拉翻蓋，即可打開搭扣，展露包款內裡與化妝鏡的隱藏隔層；外部搭配有皮革肩墊的金屬鍊帶，不僅時髦且背起來舒適，可肩背亦可斜背。

▲莉莉柯林斯拎卡地亞Panthere de Cartier黑色小型款鍊帶包，100,000元。

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