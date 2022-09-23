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「荷包蛋保養法」正夯！日常護膚只需30秒，膚質更上一階

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記者曾怡嘉／綜合報導

每天瓶瓶罐罐但保養仍無感？或許你該試試減法保養，或許你的肌膚只需要水和油，近來更興起一波「荷包蛋保養法」，最新調查發現，這樣不僅能省去一半的保養時間，標榜一天只需30秒就能完成每日保養。

若你正處於保養撞牆期，最近不太滿意自己的膚況，不妨試試荷包蛋保養法，肌膚需要的其實沒有我們想像的多。綠藤生機提出，所有保養的活性成分，不是溶於水、就是溶於油，因此免除非必要成分的介入，不使用乳液、乳霜，直接以水與油回應肌膚真實需求的保養方式。不僅解放了保養品活性成分被劑型限制的添加上限、也減少敏感刺激的風險。

▲▼荷包蛋保養法。（圖／品牌提供）

▲保養只需兩個品項，自製荷包蛋保養。

先倒出適量的化妝水當作蛋白，接著再滴上適量的精華油當作蛋黃，再於掌心混合均勻，從較乾燥的兩頰輕輕按壓，再帶到 T 字部位，便完成一次的保養。

▲▼荷包蛋保養法。（圖／品牌提供）

▲綠藤生機 玫瑰綠色海洋精華油。

結合千葉玫瑰的沉靜馥郁、白玫瑰的清新水感，與東歐卡贊拉克玫瑰谷的大馬士革玫瑰，搭配與罕見的海洋藤竹油萃，幫助肌膚緊緻明亮。

▲▼荷包蛋保養法。（圖／品牌提供）

▲SABON 大馬士革玫瑰有機光燦精華油，50ml，3,780元。

八款珍稀植物油包覆大馬士革玫瑰精油，搭配手工採摘玫瑰花瓣，質地細緻親膚，好吸收不油膩，能淡化肌膚紋理、改善暗沉並立即提升肌膚鎖水力。

▲▼荷包蛋保養法。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 蠟菊賦活極萃，30ml，4,450元。

人氣美容油再進化，蠟菊精華油濃度提升10%，促進神經醯胺生成，強化肌膚屏障，同時新添加摩洛哥堅果油，促進合成細胞間脂質，純淨溫和成分最適合換季使用。

▲▼荷包蛋保養法。（圖／品牌提供）

▲REN 水嫩舒緩防禦激萃油，30ml，1,780元。

質地輕透好推抹，添加山茶花籽油、有機印加果油、白芒花籽油、甜沒藥醇等關鍵純淨生物活性成分，肌膚較敏感的人也能安心使用，輕輕一抹便可快速吸收，幫助潤澤修護肌膚。

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關鍵字：

換季, 減法保養, 荷包蛋保養

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