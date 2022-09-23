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疲憊退散！營養師點名「8大食材」有效抗疲勞，藍莓也在內

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▲▼抗疲勞食物。（圖／Unsplash）

▲多吃藍莓能幫助舒緩眼部疲勞。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

忙了一個星期，終於熬到星期五，你也累了吧！營養師余朱青分享，若總是覺得累，小心慢性疲勞找上門，她點名多吃這8種食物，讓你甩開無精打采，活力跟著來。

▲▼抗疲勞食物。（圖／Unsplash）

#燕麥

燕麥中含有豐富的水溶性膳食纖維，能幫助穩定血糖，避免因血糖起伏過大而造成疲勞，適當補充也能促進腸道健康。

#黃豆

黃豆中含有色胺酸，在體內轉成血清素之後，可以幫助舒緩神經，有助於睡眠，而足夠的睡眠就能幫助修復累積的疲勞。

▲▼抗疲勞食物。（圖／Unsplash）

#菠菜

菠菜內含有鐵質，鐵質能夠幫助紅血球供氧，反之若氧氣無法被運送到全身利用，就會感覺疲憊，營養師余朱青建議搭配維生素C，能讓鐵質更好吸收。

#堅果

堅果中含有Omega-3，有助於釋放褪黑激素，幫助減低焦慮、改善睡眠品質，晚上睡好了，白天精神自然好。

▲▼抗疲勞食物。（圖／Unsplash）

#鷹嘴豆

天熱造成的流汗過多，會使體內的鋅缺乏，使人特別容易疲憊，而鷹嘴豆中的豐富蛋白質和維生素B1，就能幫你增強體力。

#牛蒡

牛蒡高纖又營養，內含菊糖能夠促進礦物質吸收，同時降低膽固醇，另外更含有鎂，能幫助舒緩壓力、抗發炎。

▲▼抗疲勞食物。（圖／Unsplash）

#藍莓

超級食物藍莓，內含豐富的花青素，可以幫助強化眼部新陳代謝，進一步緩解疲勞，用眼過度就很需要補充。

#豆芽

豆芽菜屬於高鈣食物，充足的蓋能夠幫助抑制焦躁和穩定情緒，進一步改善疲勞和睡眠品質，營養師提醒，和常見的黃、綠豆芽比起，黑豆芽的鈣含量是它們3倍。

►2類食物要多吃！營養師教你避免「胃食道逆流」

►成功人士堅持的5個「早晨習慣」，整理床鋪居然也在內

關鍵字：

營養師, 抗疲勞, 食材

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