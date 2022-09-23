少吃多動還不夠！營養師點出「瘦不下來」關鍵，教你減重達標

▲睡眠好壞和減重成敗大有關係。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重少吃多動還不夠，營養師宋明樺分享，想要減重達標，睡眠一定要顧好，因為睡眠和代謝息息相關，代謝不好，絕對會影響減重效率，讓體重卡關，不只如此睡得不好，還會讓發胖機率大增，想要成功瘦身，以下睡眠小知識必須了解。

營養師宋明樺表示，減重和睡眠好壞大有關係，她舉例長時間睡眠障礙會影響體內的兩種荷爾蒙分泌，睡得不好會增加飢餓素，會讓我們更想吃一些垃圾食物，導致熱量攝取破表。瘦體素也會跟著降低，會直接影響身體代謝、食慾控制，若分泌量減少，就會讓胃口大開，代謝緩慢。

她也提到睡不好、晚睡也會使吃宵夜機率大增，一般人宵夜很少挑選沙拉、蔬菜，多半都是泡麵、洋芋片等發胖食物，且現在外送平台發達，宵夜選擇種類多，且多半都是高澱粉、高熱量，因此早睡不僅能增加代謝，更能減低發胖機會。

若是想要減重成功，除了基本的少吃多動，一定要把睡眠狀態調整好，宋明樺建議晚上11-12點間就要睡，每天至少睡足6-8小時。她提到乍聽之下會覺得不可能，但其實睡眠習慣和飲食習慣一樣是可以慢慢調整的，當睡眠調好，自然就會反映在身體代謝和體重上。

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