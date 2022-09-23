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天王星為臺北時裝週放話挑戰「緊身亮片裝」　阿爆操刀原民秀音樂

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▲「原子少年」天王星、阿爆站台臺北時裝週。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

2022臺北時裝週SS23將於10月份登場，今年以原民國寶工藝師與服裝設計師的合作為開幕秀一大亮點，今（23日）展前記者會請到藝人阿爆以及「原子少年」天王星站台預熱，一行人穿著台灣設計師新作亮相，展現前衛、時尚的在地設計感。

▲臺北時裝周 。（圖／官方提供）

▲阿爆穿著台灣設計師品牌Yentity西裝外套，力挺臺北時裝週。（圖／官方提供）

阿爆穿著台灣設計師品牌Yentity西裝外套，她此次重要身份是音樂總監，為臺北時裝週首度跨界擔任原民秀音樂製作，將在開幕主題大秀《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》增添亮點。她此前實際深入台中、台東、花蓮等地做田野調查，將國寶藝術家們使用傳統織具、香蕉絲摩擦時的各種聲響一一收錄下來，完成傳統工藝與時尚的密切結合，阿爆也因此親眼看到國寶們辛勞的趕工過程，她提到：「很被鼓勵到，因為他們都六七十歲了，但是愛美這件事不管幾歲都可以身體力行。」

▲臺北時裝周 。（圖／官方提供）

▲「原子少年」天王星（左起）有翔、昱廷、小孩、承祐、胥崴 。（圖／官方提供）

「原子少年」天王星穿著設計師陳上熏領軍的Be Homme、以丹寧為主軸的DYCTEAM以及機能時裝品牌oqLiq服飾，對於他們而言相當新穎，昱廷更罕見演繹前衛的褲裙造型，他激動表示：「在試裝的時候看到褲裙就興奮起來，以前看到Harry Styles演出的時候穿過這類型，就在想自己什麼時候可以試試看，沒想到這一天這麼快來了！」

阿爆則在旁打趣發問：「Harry Styles也很常穿緊身亮片，那你可以嗎？」隨後敲碗天王星全員挑戰緊身亮片裝，成員小孩則默默扛下艱巨任務，他說自己本來就會嘗試女裝，還會穿媽媽的衣服，「好看的東西穿在身上就是會好看，我不太會在意size或是性別，都會去嘗試。」

▲臺北時裝周 。（圖／官方提供）

▲C JEAN、Boo、PCES等新興設計師品牌加入。（圖／官方提供）

《遇見》開幕秀將推出5位原民國寶工藝師與5位服裝設計師聯手打造50套服飾大作，此外本季共舉辦15場品牌秀及1場Young Talent新鮮秀，設計師品牌C JEAN在臺中梧棲、旅德設計師品牌#DAMUR更在德國柏林以實體走秀線上發布的方式串連臺北時裝週。本季也有新面孔Be Homme、Boo與PCES、以及來自校際展演及高雄時尚大賞的Young Talent新鮮秀7位設計師（蔡又軒、陳韋杉、于淇安、林玥妤、郭恆生、李亨、姚孟潔）加入。

關鍵字：

原子少年, 天王星, 阿爆, 臺北時裝周

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