「妖精系女神」安雅全身都被包了　露一手名錶喊「我準備好了」

▲安雅泰勒喬伊成為積家錶最新品牌大使。（圖／積家錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

26歲美國女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）演出Netflix夯劇《后翼棄兵》（Queens Gambit）爆紅後，不僅戲約不斷，她超寬眼距配上大眼睛且散發魔性魅力，被封為「妖精系女神」而大受時尚圈青睞，全身上下幾乎都被精品包下，Tiffany & Co.率先簽下她當珠寶代言人，Dior緊接著宣布她擔任時尚與美妝大使，今年她升格當人妻依然不影響人氣，近日成為瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使。

▲安雅泰勒喬伊拍攝積家廣告的電話劇情，靈感源自催生錶廠的一通關鍵電話。

▲積家Reverso Classic翻轉系列Duetto玫瑰金腕錶。

星運正旺的安雅泰勒喬伊，今年已與大2歲的演員兼音樂人麥爾坎麥克雷（Malcom McRae）秘密公證結婚，不過未舉辦盛大婚宴，她馬不停蹄轉往澳洲拍攝《瘋狂麥斯》前傳；同時代言邀約仍不斷上門，最後敲定出任積家品牌大使，由她演繹品牌最具標誌性的Reverso Classic翻轉系列Duetto玫瑰金腕錶。

▲安雅泰勒喬伊是Tiffany & Co.代言人，撫摸馬兒時戴著最新的Lock手環。（圖／翻攝anyataylorjoy IG）

在積家釋出的首波形象照中，身穿白色套裝並大露美背的安雅泰勒喬伊，對著電話那頭回覆「Now. I’m ready now」（現在我準備好了），獨特的劇情發想自1903年影響品牌命運的一通關鍵電話，當年雅克大衛勒考特（Jacques-David LeCoultre）致電巴黎製錶師艾德蒙耶格（Edmond Jaeger），並接受了耶格提出設計一款超薄腕錶機芯的挑戰，雙方自此展開密切合作，催生出積家大工坊。

▲安雅泰勒喬伊同時是Dior時尚與美妝大使。（圖／翻攝Dior IG）

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