米蘭時裝周／MOSCHINO泳池趴禮服沒有極限！BLUMARINE暗黑美人魚來了

▲MOSCHINO 2023春夏女裝系列宛如泳池派對。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

2023春夏米蘭時裝周火熱進行中，總能在伸展台上帶給人會心一笑的玩味設計，莫過於MOSCHINO 了，本季創意總監Jeremy Scott圍繞「通貨膨脹」展開，各種泳池玩具、救生筏和救生衣等新趣元素融於西裝以及成衣之上。同日登場的BLUMARINE則化身為現代都市美人魚，浪漫靈魂和哥德式美學交織。

▲Jeremy Scott用泳池玩具、救生筏和救生衣等新趣元素融於西裝以及精緻成衣 。（圖／品牌提供）

「通貨膨脹」一詞是Jeremy Scott本季想要傳達的訊息之一，當然MOSCHINO 這場秀不是要討論貨幣與購買力的關係，而是Jeremy Scott認為，「儘管身後的水面仍然為陰影籠罩，無論生活如何停滯，我們總能以時尚創意打破桎梏。」這就不難想像為何各種鮮明的亮色系禮服中都被藏入了機關，像是腰部飾有一個救生圈裝置，胸部和下擺綴以安全繩；或是裙襬和領口全都化作充氣感呈現。當模特兒穿著華麗的晚禮服迎面走來，在花瓣粉色的希臘式連衣裙之上，更是渾身纏繞著童趣的充氣海豚游泳圈，宛如下一秒會闖入游泳池。

▲充滿問號、愛心的禮服，當中許多細節都是充氣裝置。（圖／品牌提供）

此外，還有許多雙關含義的元素，包含了眨眼或逗趣神情的眼睛、全身問號的黑色禮服、充氣玩具，經典的大領機車夾克搭配中長裙，飾有豐富圖案的筒裙搭配泳池木筏圖案披肩，如此輕鬆詼諧的呈現方式，告訴你生活的樂趣就在於穿衣之間。

▲BLUMARINE2023春夏女裝系列以仿舊感製造出現代都市美人魚氛圍 。（圖／品牌提供）

同一日登場的BLUMARINE2023春夏女裝系列，則是化作藍色海洋情人，而這條美人魚並非可愛純真的，Nicola Brognano將其融入哥德式色彩，「這是一個現代都市美人魚的敘事。我想強調深色的鑲釘牛仔布料，與流暢的喬其紗長洋裝和精緻的鉤針針織衫形成對比。這是一種令人回味的BLUMARINE，既真實又夢幻。」

顏色如同海洋深處被氧化過後的珠寶，秀上出現像是美人魚尾巴般的喇叭褲，隨著行走擺動；拋光貝殼被製成了仿舊金屬感的抹胸上衣、水晶哥德式十字架裝飾在透膚色網眼T-shirt，或懸掛於串珠迷你裙上，透過挖空、不對稱剪裁散發著女性魅力。

