fb ig video ETtoday search mobile

米蘭時裝周／MOSCHINO泳池趴禮服沒有極限！BLUMARINE暗黑美人魚來了

>

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 2023春夏女裝系列宛如泳池派對。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

2023春夏米蘭時裝周火熱進行中，總能在伸展台上帶給人會心一笑的玩味設計，莫過於MOSCHINO 了，本季創意總監Jeremy Scott圍繞「通貨膨脹」展開，各種泳池玩具、救生筏和救生衣等新趣元素融於西裝以及成衣之上。同日登場的BLUMARINE則化身為現代都市美人魚，浪漫靈魂和哥德式美學交織。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Jeremy Scott用泳池玩具、救生筏和救生衣等新趣元素融於西裝以及精緻成衣 。（圖／品牌提供）

「通貨膨脹」一詞是Jeremy Scott本季想要傳達的訊息之一，當然MOSCHINO 這場秀不是要討論貨幣與購買力的關係，而是Jeremy Scott認為，「儘管身後的水面仍然為陰影籠罩，無論生活如何停滯，我們總能以時尚創意打破桎梏。」這就不難想像為何各種鮮明的亮色系禮服中都被藏入了機關，像是腰部飾有一個救生圈裝置，胸部和下擺綴以安全繩；或是裙襬和領口全都化作充氣感呈現。當模特兒穿著華麗的晚禮服迎面走來，在花瓣粉色的希臘式連衣裙之上，更是渾身纏繞著童趣的充氣海豚游泳圈，宛如下一秒會闖入游泳池。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲充滿問號、愛心的禮服，當中許多細節都是充氣裝置。（圖／品牌提供）

此外，還有許多雙關含義的元素，包含了眨眼或逗趣神情的眼睛、全身問號的黑色禮服、充氣玩具，經典的大領機車夾克搭配中長裙，飾有豐富圖案的筒裙搭配泳池木筏圖案披肩，如此輕鬆詼諧的呈現方式，告訴你生活的樂趣就在於穿衣之間。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲BLUMARINE2023春夏女裝系列以仿舊感製造出現代都市美人魚氛圍 。（圖／品牌提供）

同一日登場的BLUMARINE2023春夏女裝系列，則是化作藍色海洋情人，而這條美人魚並非可愛純真的，Nicola Brognano將其融入哥德式色彩，「這是一個現代都市美人魚的敘事。我想強調深色的鑲釘牛仔布料，與流暢的喬其紗長洋裝和精緻的鉤針針織衫形成對比。這是一種令人回味的BLUMARINE，既真實又夢幻。」

顏色如同海洋深處被氧化過後的珠寶，秀上出現像是美人魚尾巴般的喇叭褲，隨著行走擺動；拋光貝殼被製成了仿舊金屬感的抹胸上衣、水晶哥德式十字架裝飾在透膚色網眼T-shirt，或懸掛於串珠迷你裙上，透過挖空、不對稱剪裁散發著女性魅力。
 

關鍵字：

米蘭時裝周, Moschino, BLUMARINE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克加碼9／23「快閃買一送一」　上午11點起秋季飲品現賺一杯

星巴克加碼9／23「快閃買一送一」　上午11點起秋季飲品現賺一杯

「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記

「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

楊冪「全球首穿」薄荷藍套裝颯又美！　逆天雪白長腿無極限放送 「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大 梳頭竟能抗落髮！盤點梳頭的「4個好處」，趕快養成習慣吧 CASETiFY開幕首日爆排破百人潮！民眾排2小時為搶iPhone 14手機殼 林俊傑撞羅志祥3200萬元陀飛輪錶　拎愛馬仕包當貴氣咖啡店老闆 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去 「夜晚想很多星座」Top 3 ！　第一名莫名負能量，跟白天判若兩人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面