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必須認識的「世界級千金」！賈伯斯小女兒Eve Jobs和馬兒一起秀LV包

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▲LV Twist Eve Jobs。（圖／品牌提供）

▲Eve Jobs為LV Twist手袋拍攝形象廣告，與馬兒一起入鏡。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

看到Eve Jobs的姓，蠻容易聯想到與已故蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）有關，她正是賈伯斯的小女兒，今年簽了模特兒經紀公司，最近更成為LOUIS VUITTON（路易威登，LV）的品牌摯友，為經典Twist包拍攝一系列形象照，優雅又有個性，要說這個24歲的女孩是「世界級千金」也不為過，快一起看看她的魅力。

挾著星二代、富二代的光環跨足時尚圈，總是很容易就被注意，例子不勝枚舉，但光靠爸媽的名氣絕對不夠，自己沒有三兩三，時間一久、新鮮度沒了，就會被淘汰。

出生於1998年的Eve Jobs，身高從小學馬術，這項運動在千金、公子們的世界中很理所當然，不過Eve Jobs卻是玩真的，曾在全球25歲以下的1000名騎士中排名第5，想挺進奧運的心願雖沒完成，但從名校史丹佛大學畢業，開始逐步構築她的時尚人生。

▲2020年Eve Jobs為美妝品牌Glossier拍攝節慶形象照。

Eve Jobs的初試啼聲之作，是2020年為美妝品牌Glossier拍攝形象照，在滿是泡泡的浴缸裡拿著酒杯，性感浪漫的畫面中，眼神卻充滿力量，似也悄悄反應了性格，2021年9月她登上巴黎時裝周，為當紅的巴黎新銳品牌Coperni走秀，她開心在IG上分享後台照，更有趣的巧合是Coperni招牌Swipe Bag，靈感來自iPhone的向右滑鈕，把包包橫過來看就能發現端倪。

▲2021年9月Eve Jobs為巴黎新銳品牌Coperni走秀，她開心秀出後台照。


▲Eve Jobs登上《VOGUE》日本版2022年10月號封面。

2022年簽進模特兒經紀公司DNA Models，可以說是正式踏進時尚圈，成為超模Freja Beha Erichsen、凱亞葛柏（Kaia Gerber）、保羅沃克的女兒Meadow Walker等人的師妹，參加了時尚盛事MET Gala，也登上不少時尚雜誌，例如《浮華世界》（Vanity Fair）等，更成為《VOGUE》日本版10月號封面人物，她在IG上連用了幾個驚嘆號、兩次「謝謝」，足見有多麽開心。

▲LV Twist Eve Jobs。（圖／品牌提供）

▲LV Twist Eve Jobs。（圖／品牌提供）

▲Eve Jobs演繹LV Twist包，很有個性。

LV最新網羅的品牌摯友正是Eve Jobs，為Twist包的秋冬新款拍攝形象廣告，既個性又自信，並與馬兒一同入鏡，襯出她馬術運動員的身份，以Twist包搭配洋裝、裙裝、牛仔褲，各有風格，Eve Jobs絲毫沒有「剛入行」的青澀感，從眼神到肢體都很有態度。

Twist早在2015年已登場，但每次看到還是會覺得太有巧思，只要轉動「L」鎖扣與「V」重疊，便能開啟包包，闔起扣上即變回「LV」，而2022秋冬Twist手袋最大的特色，是在鎖頭上玩起變化，以全新「Gourmette」材質搭配彩色水鑽、琺瑯、鐫刻Monogram圖案，讓原本單一的金屬感有了不同表情。

▲LV Twist Eve Jobs。（圖／品牌提供）

關於Eve Jobs
生日：1998年7月9日
身高：175公分
學歷：2021年畢業於史丹佛大學（Stanford University）
家世：父親為蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、母親Laurene Powell Jobs，有1兄1姊及1名同父異母的姊姊

▲LV Twist Eve Jobs。（圖／品牌提供）

▲LV Twist Eve Jobs。（圖／品牌提供）

▲秋冬新款LV Twist包，在鎖扣材質與細節上變化。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, Eve Jobs, 賈伯斯, Twist

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