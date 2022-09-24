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米蘭時裝周／法國前第一夫人霸氣開場！　Joy「暗黑風」看Tod’s秀美翻

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▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲Tod’s 於米蘭時裝周呈現2023 春夏系列服飾 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

Tod’s一貫在伸展台上為大家帶來實穿經典的單品，此次米蘭時裝周2023春夏系列中，創意總監 Walter Chiapponi將義大利的美景全收入服裝內，養眼的裸色、粉紅、焦黃色重塑極簡主義，還有全新 Bubble ballerina（芭蕾舞豆豆鞋）誕生。受邀前來米蘭看秀的韓星Red Velvet成員Joy，以一頭黑長髮搭配襯衫開衩裙亮相秀場引發話題。

▲韓星Joy飛往米蘭看秀。

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲超模卡拉布魯尼開秀。（圖／品牌提供）

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲本季色彩如同義大利美景。（圖／品牌提供）

Tod’s本季強調結構與比例性，特別請到超模、前法國總統夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni）為大秀開場，呼應自我風格的著裝理念，她身穿均勻的裸粉單色系緩緩走來，行走間就像是義大利的風景，透過長版大衣、襯衫這類百搭單品完成造型。此外，本季重點造型是將長版襯衫裙變成為性感的針織緊身連身裙，收腰剪裁伴隨微微褶皺自帶率性；男裝風格的外套搭配吊帶皮裙，都是自然又不過時的搭配。

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲春夏配件Di Bag 手袋、 芭蕾舞豆豆鞋、靴款都是秀上矚目配件。（圖／品牌提供）

而黛安娜王妃（Princess Diana）喜愛的標誌性 Di Bag 手袋，則是首次採用不同皮革拼貼而成，均以人手編織、獨一無二。近年來矚目的T Timeless 手袋系列持續變化不同尺寸和色彩。鞋款部分，芭蕾舞豆豆鞋採用色彩對比鮮明的特大鵝蛋形鞋底，另也有W.G.短靴系列是不分男女的搭配選項之一，最後「黑珍珠」超模Naomi Campbell以霧粉色綁帶大衣閉秀，寫下華麗句點。

▲▼Tod’s 。（圖／品牌提供）

▲「黑珍珠」超模Naomi Campbell以霧粉色綁帶大衣閉秀 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

米蘭, 時裝周, Tod’s, Walter Chiapponi

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