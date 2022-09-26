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包・開箱／直擊CHANEL秋冬重點包！　斜紋軟呢學院格紋、圓弧毛毛超可愛

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▲《ET FASHION》直擊香奈兒秋冬重點包款配件 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

隨著天氣轉涼，香奈兒（CHANEL）2022/23 秋冬高級時裝系列正式登場，本季透過品牌經典布料斜紋軟呢重回蘇格蘭，再次感受香奈兒女士與西敏公爵 (Duke of Westminster)的愛情故事，《ET FASHION》特別整理出本季的包款配件精選重點！

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 2022/23 秋冬高級時裝系列以斜紋軟呢為主軸 。（圖／品牌提供）

介紹本季重點款式前，先要聊聊「斜紋軟呢」是如何成為香奈兒的標誌性元素，1920年代英國紳士愛好外出打獵，為抵禦寒風便需要穿著厚實且方便動作的外套，香奈兒女士與西敏公爵 （Duke of Westminster）前往蘇格蘭旅行時，就時常穿著西敏公爵的服飾，她曾說「沒有比穿上愛人的衣服更性感的事了」，也因此見到當地的特殊原料蘇格蘭粗呢，進而將男裝元素轉化為可柔可剛的服飾，斜紋軟呢也漸漸成為香奈兒永恆傳承的風格符碼。

1. 斜紋軟呢格紋印花皮革包款

▲▼chanel 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼chanel 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲斜紋軟呢格紋印花皮革包款是學院風的體現   。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

因此斜紋軟呢在2022秋冬包款中有很大發揮空間，藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）結合1960 年代英倫風情、學院風為包款注入生命力，表現在具有短提把的肩背包上，一款勃根地紅與海軍藍斜紋軟呢的格紋印花，搭配皮革緄邊皮穿鍊而成，並飾以金屬吊牌增添標誌性。

2.斜紋軟呢圓弧造型肩背包

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲勃根地紅米色緄邊斜紋軟呢圓弧造型皮穿鍊肩背包；墨綠色皮革緄邊斜紋軟呢圓弧造型金屬鍊帶肩背包。（圖／品牌提供）

小巧可愛的半月包與斜紋軟呢堪稱是絕配，本季出現勃根地紅米色緄邊斜紋軟呢圓弧造型皮穿鍊肩背包，紅底色中閃著金線光澤感，非常適合秋冬時節入手，另也有墨綠色款式，皆是經典百搭的選擇。

3.灰色斜紋軟呢CHANEL 22包

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲灰色斜紋軟呢CHANEL 22包 。（圖／品牌提供）

CHANEL 22已經成為品牌今年的代表包款之一，維吉妮維婭考量機能性與輕巧攜帶的需求，柔軟的菱格紋皮革上肩舒適，以皮革與金屬交錯的皮穿鏈融入其中，由金色或漆面金屬字母組成的「CHANEL」標誌出現在下方，再以飾有結合鏤空雙 C 的「CHANEL Paris」圓形吊飾畫龍點睛。秋冬時節終於帶來了全新斜紋軟呢材質，在外觀和觸感上全部升級。

4.斜紋軟呢配件

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲（依序）灰色斜紋軟呢千鳥格紋雙C LOGO心型造型皮穿鍊長項鍊；金屬斜紋軟呢雙C LOGO寬版手環；金屬斜紋軟呢方登廣場造型墜式耳環 。（圖／品牌提供）

不光停留在包款上，斜紋軟呢的百搭性甚至可以融入在金屬寬版手環、心型胸針上，在最新形象照中透過模特兒 Rianne Van Rompaey出鏡演繹，賦予穿著更多靈活性。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲模特兒 Rianne Van Rompaey出鏡演繹秋冬形象照 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, CHANEL, 香奈兒, 秋冬

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