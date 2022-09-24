費德勒揮淚告別網壇　24萬勞力士Air-King錶伴最終戰

▲費德勒於倫敦的拉沃盃進行告別戰，心中不捨頻頻拭淚。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

瑞士傳奇球星費德勒（Roger Federer）今晨於倫敦的拉沃盃進行告別戰，他搭檔「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）打雙打，對上美國組合提亞佛（Frances Tiafoe）和索克（Jack Sock）激戰三局不幸落敗，結束他24年的網球職業生涯，他難忍退役感傷，和隊友和對手擁抱時掉下眼淚，他致詞時特別感謝老婆多年來的支持更是淚崩，拭淚時秀出伴他最後一戰的錶款，正是勞力士（Rolex）今年新款Oyster Perpetual Air-King（蠔式恒動空中霸王型）腕錶。

▲勞力士Oyster Perpetual Air-King腕錶伴費德勒打職涯最後一戰，243,500元。（圖／勞力士提供）

費德勒傳奇生涯中，拿下20座大滿貫冠軍，是史上第一人連續237周排名世界第一，他輝煌的戰績與優雅的風範，吸引全球廣大球迷支持，瑞士名錶品牌勞力士早早簽下他當代言人，在他職涯最後一役也沒缺席，他戴上要價243,500元Oyster Perpetual Air-King腕錶向球迷告別，此錶特色是新增錶冠護肩，蠔式錶帶也經過重新設計將中間鍊節加寬，而面盤上數字「5」分鐘刻度前標示數字「0」讓視覺上更加和諧，同時優化Chromalight夜光顯示，機芯則升級為3230型機芯。

▲費德勒向全場球迷揮手告別。（圖／路透社）

多年來與費德勒亦敵亦友的納達爾，在費德勒職涯最終戰與他搭檔打雙打，再度戴上要價約31,510,000元RICHARD MILLE RM 27-04陀飛輪腕錶上陣，此限量50只錶款重量僅30克，以世上最耐用的聚合物之一TitaCarb®材質打造，錶殼中層刻有納達爾姓名縮寫「RAFA」，面盤設計也極具特色，受到網球拍穿線原理啟發，品牌使用一根直徑0.27毫米的編織鋼纜編織，並由兩枚經PVD處理的5N紅金張力器固定，陀飛輪機芯以對角線排列，再由五級鈦合金掛鉤與網格連接，懸浮設計竟能承受超過12,000 g的加速度，讓納達爾毫無顧慮戴著錶四處征戰。

▲費德勒（右）與納達爾搭檔打拉沃盃雙打，可惜不敵美國組合敗下陣來。（圖／路透社）





▲納達爾戴RICHARD MILLE RM 27-04腕錶上陣，約31,510,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）

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