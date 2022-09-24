兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」

記者鮑璿安／綜合報導

不少心理測驗都會根據圖像來判斷此刻內心狀態，日本網站TRILL日前公佈一款「雙三角心測」，從第一時間聯想到的4個物體，來觀察出你的內心空虛原因，據說超神準，一起來試試！

第一眼看到圖中的形狀，讓你想到了以下哪一種物品？

▲心理測驗。（圖／翻攝自TRILL）



A.派對旗子



B.動物垂下來的耳朵



C.緞帶



D.衣領

分割線下有解答

分割線下有解答

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A：因朋友關係疲憊

你近期或許處於人際關係的疲乏狀態，認為刻意去維持一段友誼過於辛苦，但在某些場合又不得不開始交友行動，導致真心的朋友少之又少，往往一個人時更加孤獨。

B：需要可以依靠的情人

你不喜歡將自己的內心話告訴身邊的人，唯有一個可以依靠的情人出現時，才能傾聽並且分擔你的空虛感，那個人能讓你感到舒服，真正卸下外在的保護色。

C：缺乏推動你向前的理由

你已經在舒適圈太久了，所以感覺到原地踏步完全沒有前行，其實你需要一個可以鞭策並帶領你到更好領域的人，才能夠讓你恢復過去的活力。

D：需要可敬的對手

你是一個需要對手才會進步的人，否則只會滿足於現況，你經常會感到很空虛，是因為生活日復一日沒有變化，其實任何情緒都是好的，接受並且努力向前。

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