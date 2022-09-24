fb ig video ETtoday search mobile

兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」

>

記者鮑璿安／綜合報導

不少心理測驗都會根據圖像來判斷此刻內心狀態，日本網站TRILL日前公佈一款「雙三角心測」，從第一時間聯想到的4個物體，來觀察出你的內心空虛原因，據說超神準，一起來試試！

第一眼看到圖中的形狀，讓你想到了以下哪一種物品？

▲心理測驗。（圖／翻攝自TRILL）

▲心理測驗。（圖／翻攝自TRILL）

A.派對旗子

B.動物垂下來的耳朵

C.緞帶

D.衣領

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

A：因朋友關係疲憊

你近期或許處於人際關係的疲乏狀態，認為刻意去維持一段友誼過於辛苦，但在某些場合又不得不開始交友行動，導致真心的朋友少之又少，往往一個人時更加孤獨。

B：需要可以依靠的情人

你不喜歡將自己的內心話告訴身邊的人，唯有一個可以依靠的情人出現時，才能傾聽並且分擔你的空虛感，那個人能讓你感到舒服，真正卸下外在的保護色。

C：缺乏推動你向前的理由

你已經在舒適圈太久了，所以感覺到原地踏步完全沒有前行，其實你需要一個可以鞭策並帶領你到更好領域的人，才能夠讓你恢復過去的活力。

D：需要可敬的對手

你是一個需要對手才會進步的人，否則只會滿足於現況，你經常會感到很空虛，是因為生活日復一日沒有變化，其實任何情緒都是好的，接受並且努力向前。

►「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去

►「夜晚想很多星座」Top 3 ！　第一名莫名負能量，跟白天判若兩人

關鍵字：

日本, 心測, 心理測驗, TRILL, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

少吃多動還不夠！營養師點出「瘦不下來」關鍵，教你減重達標

少吃多動還不夠！營養師點出「瘦不下來」關鍵，教你減重達標

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

楊冪「全球首穿」薄荷藍套裝颯又美！　逆天雪白長腿無極限放送

楊冪「全球首穿」薄荷藍套裝颯又美！　逆天雪白長腿無極限放送

亮・珠寶／英女王無緣媳婦別燕子胸針送她遠行　草莓首飾曝她喜好 「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記 蔡康永人生金句：炫耀不是來自優越感，而是不安全感 米蘭時裝周／金泰梨透視裙、Sana開深V比辣　PRADA「爆裂裙」成焦點 林俊傑撞羅志祥3200萬元陀飛輪錶　拎愛馬仕包當貴氣咖啡店老闆 「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大 星巴克加碼9／23「快閃買一送一」　上午11點起秋季飲品現賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面