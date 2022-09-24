米蘭時裝周／超狂名媛芭黎絲搶下Versace伸展台！「頹廢新娘」性感爆棚

▲Versace 2023春夏女裝圍繞暗黑哥德式女神主題 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周Versace 2023春夏女裝系列剛剛落幕，叛逆又保有性感的態度，整體圍繞「DARK GOTHIC GODDESS」暗黑哥德式女神主題展開，秀上由暗黑轉為神秘紫的完美交織，最後邀請知名美國名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）身著粉色亮片禮服走上伸展台華麗閉幕，陣容強大。

▲Donatella Versace試圖打造叛逆性感，請到超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）演繹抓皺鏤空黑色禮服開場 。（圖／路透、品牌官網）

創意總監Donatella Versace提到：「我始終熱愛叛逆精神。一位自信、聰穎且流露出一絲天后氣質的女士。她身穿皮革、鉚釘和磨邊牛仔裝，派頭十足，能夠完美混搭雪紡、平紋針織和冕狀頭飾。她是一名氣場強大的自由女性，魅力十足，洞悉一切。她是一位自由女神。」首套造型是超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）演繹抓皺鏤空黑色禮服，帶有強烈氣場走來，濃烈且上揚的眼線為本季定調，頹廢風格女神模樣令人眼前一亮，接連十多套黑色系造型均以無肩帶、臀部流蘇、小金屬飾釘元素增添狂野氛圍。

▲熱帶花卉、斑馬條紋、品牌Logo標誌穿插其中 。（圖／路透）

直至色調轉而神秘的暗紫色系，印花結合了熱帶花卉、斑馬條紋、品牌Logo標誌穿插其中，一步步走出千禧年的自信灑脫。而Versace擅長的「性感」是沒有固定公式的，本季透過男孩風格的多口袋工裝褲意外融入薄紗及長裙等性感搭配，碰撞強烈火花；尤其是後半段秀上，貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、Vittoria Ceretti頂著頭紗，演繹一黑一紫薄紗裙裝，靈感來自瑪丹娜《宛如處女》（Like a Virgin）造型，最後名媛芭黎絲希爾頓驚喜走上伸展台，用她最擅長的粉色閃片裝為大秀閉幕。

▲貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、Vittoria Ceretti頂著頭紗神秘感十足。（圖／路透）

▲名媛芭黎絲希爾頓驚喜閉幕 。（圖／路透）