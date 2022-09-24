fb ig video ETtoday search mobile

米蘭時裝周／超狂名媛芭黎絲搶下Versace伸展台！「頹廢新娘」性感爆棚

>

▲versace 。（圖／路透）

▲Versace 2023春夏女裝圍繞暗黑哥德式女神主題 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周Versace 2023春夏女裝系列剛剛落幕，叛逆又保有性感的態度，整體圍繞「DARK GOTHIC GODDESS」暗黑哥德式女神主題展開，秀上由暗黑轉為神秘紫的完美交織，最後邀請知名美國名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）身著粉色亮片禮服走上伸展台華麗閉幕，陣容強大。

▲versace 。（圖／路透）

▲versace 。（圖／路透）

▲versace 。（圖／翻攝自官網）

▲Donatella Versace試圖打造叛逆性感，請到超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）演繹抓皺鏤空黑色禮服開場 。（圖／路透、品牌官網）

創意總監Donatella Versace提到：「我始終熱愛叛逆精神。一位自信、聰穎且流露出一絲天后氣質的女士。她身穿皮革、鉚釘和磨邊牛仔裝，派頭十足，能夠完美混搭雪紡、平紋針織和冕狀頭飾。她是一名氣場強大的自由女性，魅力十足，洞悉一切。她是一位自由女神。」首套造型是超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）演繹抓皺鏤空黑色禮服，帶有強烈氣場走來，濃烈且上揚的眼線為本季定調，頹廢風格女神模樣令人眼前一亮，接連十多套黑色系造型均以無肩帶、臀部流蘇、小金屬飾釘元素增添狂野氛圍。

▲versace 。（圖／路透）

▲versace 。（圖／路透）

▲versace 。（圖／路透）

▲versace 。（圖／路透）

▲熱帶花卉、斑馬條紋、品牌Logo標誌穿插其中 。（圖／路透）

直至色調轉而神秘的暗紫色系，印花結合了熱帶花卉、斑馬條紋、品牌Logo標誌穿插其中，一步步走出千禧年的自信灑脫。而Versace擅長的「性感」是沒有固定公式的，本季透過男孩風格的多口袋工裝褲意外融入薄紗及長裙等性感搭配，碰撞強烈火花；尤其是後半段秀上，貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、Vittoria Ceretti頂著頭紗，演繹一黑一紫薄紗裙裝，靈感來自瑪丹娜《宛如處女》（Like a Virgin）造型，最後名媛芭黎絲希爾頓驚喜走上伸展台，用她最擅長的粉色閃片裝為大秀閉幕。

▲versace 。（圖／路透）

▲versace 。（圖／路透）

▲貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、Vittoria Ceretti頂著頭紗神秘感十足。（圖／路透）

▲versace 。（圖／路透）

▲名媛芭黎絲希爾頓驚喜閉幕 。（圖／路透）

關鍵字：

米蘭, 時裝周, versace, 芭黎絲希爾頓, Paris Hilton

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

少吃多動還不夠！營養師點出「瘦不下來」關鍵，教你減重達標

少吃多動還不夠！營養師點出「瘦不下來」關鍵，教你減重達標

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限

楊冪「全球首穿」薄荷藍套裝颯又美！　逆天雪白長腿無極限放送

楊冪「全球首穿」薄荷藍套裝颯又美！　逆天雪白長腿無極限放送

亮・珠寶／英女王無緣媳婦別燕子胸針送她遠行　草莓首飾曝她喜好 「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記 蔡康永人生金句：炫耀不是來自優越感，而是不安全感 米蘭時裝周／金泰梨透視裙、Sana開深V比辣　PRADA「爆裂裙」成焦點 林俊傑撞羅志祥3200萬元陀飛輪錶　拎愛馬仕包當貴氣咖啡店老闆 「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大 星巴克加碼9／23「快閃買一送一」　上午11點起秋季飲品現賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面