木村拓哉愛女大膽露左右半球　糗撞超模類似服裝像「穿制服」

▲寶格麗品牌大使Kōki穿性感禮服，出席寶格麗於米蘭舉辦的2023春夏配件系列時尚派對。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／綜合報導

「日劇天王」木村拓哉有女初長成，小女兒木村光希（Kōki）已19歲，擔任模特兒的她穿搭也日益成熟大膽，昨以寶格麗（BVLGARI）品牌大使身分出席於米蘭舉辦的2023春夏配件系列派對，以布料少到不能再少的黑色禮服大露左右半球，成功示範「高級性感」，不過她的禮服胸前剪裁與同場義大利超模Vittoria Ceretti所穿的黑裝幾乎一樣，讓人誤以為兩人「穿制服」。

▲19歲的Kōki穿著日益成熟大膽。





▲義大利超模Vittoria Ceretti出席寶格麗活動的裝扮，乍看與Kōki極為相似。



Kōki自少女時代以模特兒身分出道，鮮少以火辣裝扮示人，但這回為了從最初就力挺她的寶格麗，選穿胸前開出「凹」字形的黑色禮服搭配手拿包，出席春夏配件系列「Shades of Wonder」派對，性感指數飆升，尤其她滿場寒暄時不時彎腰，遊走在走光的危險邊緣。

▲寶格麗2023春夏配件系列推出紫水晶色包款。

不僅盡力為寶格麗宣傳，Kōki還天天在IG曬不同的名牌新品，出發到米蘭前先曝光LV（Louis Vuitton，路易威登）服裝造型與行李箱，抵達後又亮出義大利品牌Dolce & Gabbana字首縮寫裝飾的紅色包，行頭多到讓人眼花撩亂。

▲Kōki日前一身LV造型，準備出發到米蘭工作。（圖／翻攝koki IG）





▲Kōki天天曬新包，米蘭時裝周期間還宣傳Dolce & Gabbana紅色手袋。（圖／翻攝koki IG）



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