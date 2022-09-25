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米蘭時裝周／IU在GUCCI秀帥翻！68對雙胞胎壯觀走秀、「小魔怪」驚喜現身

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記者王則絲／台北報導

近日群星聚集米蘭參與時裝周盛會，韓女星IU（李知恩）以一身灰色印花西裝現身GUCCI大秀，流洩驚人氣場。GUCCI本季以「雙生之境」（Twinsburg）為主題，不只邀請到真實的68對雙胞胎來走秀，經典電影《小精靈》中的「魔怪」還驚喜出現在造型中；這場大秀可說是創意總監Alessandro Michele獻給他的「母親們」的禮物，解釋了他對成對事物的著迷，並探究反思每個個體的獨特性。

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲IU帥氣出席GUCCI時裝秀。（圖／品牌提供、翻攝自IU IG）

大秀在一個銀色場地展開，起初沒有什麼異狀，大家都沉浸在服裝的美妙當中，不過當場地中間的牆面升起，兩側的觀眾們才看見彼此，發現原來兩邊走是的一模一樣、卻是不同人所走的秀，總共68對雙胞胎模特兒，在最後手牽著手魚貫走出謝幕，畫面觸動人心，壯觀之景寫下一頁歷史。

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲「GUCCI TWINSBURG」大秀邀請68對雙胞胎走秀，靈感源自Alessandro Michele的「兩個母親」。（圖／品牌提供）

這場「GUCCI TWINSBURG」秀，靈感其實來自於創意總監Alessandro Michele成長經歷中最重要的部分，他提到：「我是兩位母親的兒子：Eralda媽媽和Giuliana媽媽。這兩位非凡的女性以雙胞胎身份作為她們存在的印記，她們是神奇的鏡像，一個複刻了另一個，這就是我的世界，完美的雙重疊加。」Alessandro Michele兒時由雙胞胎媽媽與阿姨照顧長大，她們是他的家，也是她們啟發了他對成雙、對稱事物的著迷，而Alessandro更因為媽媽們理解到眼前所見不代表一切，看似一樣的個體，其實擁有截然不同的靈魂。

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG時裝秀焦點Look。（圖／品牌提供）

「GUCCI TWINSBURG」系列延續華麗繁複的巴洛克風格，蘊藏許多值得一看的亮點，浮誇的臉飾幾乎貫穿所有Look，漂亮且大膽；帶領我們回到70年代精美剪裁的風格，以及80年代的廓形西服、運動服，並在眾多造型中融入東方異國文化，令人眼睛一亮，當然，擁有Tom Ford底蘊的性感服裝也不少。

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG時裝秀焦點Look。（圖／品牌提供）

焦點手袋不能忽略這款馬鞍包，大量出現在模特兒造型中的這款馬鞍包取自GUCCI典藏檔案庫，重新詮釋自1980年代推出的一款手袋；另外，最大亮點非「小魔怪」莫屬，出現在包款以及裙裝上，電影中小魔怪遇水就會繁殖分身的情節，則巧妙與雙生的主題連結，同時也是Alessandro對童年記憶的一個象徵。

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG秀上復刻重現1980年代的典藏手袋。（圖／品牌提供、Alessandro Michele IG）

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI TWINSBURG秀上最大驚喜莫過於「小魔怪」的出現。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

米蘭時裝周, GUCCI, TWINSBURG, Alessandro Michele, IU, 小精靈, 魔怪

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