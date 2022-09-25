星．變美／楊丞琳激推3款「減脂外賣料理」　好吃低熱量又健康

▲楊丞琳分享自己常點的3種「減脂外賣」，好吃又不怕胖。



記者張毓容／台北報導 圖／翻攝楊丞琳小紅書、IG

女星們為了維持良好狀態，除了努力保養臉蛋肌膚，還要顧好體態，幾乎每個女星都各有一套飲食控制秘訣。楊丞琳近期就在社群平台上分享自己減肥時期最常點的3道「減脂外賣」，沒辦法自己煮健康餐，只能點外送餐點時，只要選對食物也能降低熱量，不影響減脂計畫。

＃墨西哥塔可餅



首先她介紹自己最近愛上的料理「牛肉塔可餅（墨西哥夾餅）」，這道料理比較沒有負擔、適合減肥時吃的原因是，第一它含有豐富的蛋白質，就是夾餅禮牛肉，再來餅皮是薄薄的，讓你能吃到澱粉又不會吃太多。這道料理通常附有檸檬和一些調味醬料，楊丞琳建議可以用檸檬擠一點檸檬汁上去就有很好的味道，減肥時千萬不要用調味醬料。

但她也提醒「如果一餐只吃這樣，坦白說是不夠的，建議可以另外再點個蔬菜補充維生素，不管是炒青菜或是生菜沙拉都可以。」

＃綜合健康餐盒



這道餐點的營養更加均衡，因為這一整個餐盒裡面含有非常豐富的食材，有蛋白質、水果，還有像是藜麥、酪梨可以獲取好的油脂，還有一些蔬菜。這種餐盒也會有附贈醬料，但是她也建議不要大肆的淋醬料，淋一點就好了，讓生菜可以配著吃。

而她推薦這道餐點最棒的地方是雞肉的味道很好，「有時候吃輕食最害怕的就是它的味道會（讓人）食之無味，你就不知道自己到底在吃什麼，好像在啃樹木的感覺。」

她也提到，如果吃這種餐盒會覺得少了澱粉，比較沒有能量的話，可以再買個烤蕃薯來吃，但烤蕃薯分泌的糖分有點多，所以建議大家也不要一整根吃完，吃半條就好。

＃窯烤雞肉



她透露窯烤雞是她的最愛，非常常點的一道餐點，不論是在減肥時期還是沒在減肥，都很愛點，因為她很常運動，很需要大量的蛋白質，而這種窯烤類的雞肉就很有幫助。

她也坦言「當然它跟水煮雞肉比起來，多了一些鹽分還有一些醬料，可是畢竟是要從外賣餐點來選。要在外賣的餐點中選擇能補充到該有的營養，又不會過胖的。」

但她也提醒，吃這道料理還是要做其他搭配，只有蛋白質是不行的，因為「蛋白質＋蔬菜＋澱粉」才是減肥最佳方法，所以建議還是要搭配一些蔬菜，也還是要有點澱粉，才會有足夠的能量。

最後她也提醒，想要減肥時，選擇餐點要記得要看食物的原料是什麼，熱量雖然也很重要，但營養均衡也很重要。

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