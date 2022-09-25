米蘭時裝周／FERRAGAMO、BALLY換設計師後首秀驚艷時尚迷！成功擺脫老牌印象

記者王則絲／台北報導

義大利時裝Salvatore Ferragamo日前正式更名為FERRAGAMO，並將招牌的草寫LOGO換為現代感的簡約字體，替新任創意總監Maximilian Davis的首秀揭開序幕，於24日發表2023春夏系列；與此同時，瑞士精品BALLY新任創意總監Rhuigi Villasenor首個系列作品也在同天登場，兩大迎來全新氣象的品牌在米蘭時裝周上大放異彩，嶄新風格樣貌驚艷時尚迷。

FERRAGAMO 2023春夏系列以「好萊塢式的文藝復興主義」為題展開，新任設計師Davis解釋道：「我想透過引入好萊塢文化來向Salvatore的起源致敬，我指的是引領美國電影新浪潮的新好萊塢，歌頌她獨有的輕鬆和性感，以及她特有的日落和日出。」本季秀場也別具巧思，古神學院廣場覆蓋一層紅色細沙，「沙子與Ferragamo、好萊塢、海洋皆有關聯。」

▲上方為FERRAGAMO新LOGO。（圖／品牌提供）



▲「FERRAGAMO紅」為本季非常重要的用色。（圖／品牌提供）



新好萊塢式的慵懶海灘風情，被拜物主義的高調醒目所顛覆，看似簡單的日常服，也被賦予極為反常的奢華面貌。本季有幾個焦點，新的代表色「FERRAGAMO紅」覆蓋在各式套裝、禮服上頭，或化為透膚面料以及暈染的基調，多套半透明的Look，打造出不經意的性感。

▲檔案庫中的「Wanda包」復刻改造回歸。（圖／品牌提供）



首次亮相於1988年的「Wanda包」在本季以嶄新樣貌回歸，Davis說道：「我想從歷史典藏中尋找能被重新定義並貼近當代生活的設計。」極簡風格的稜形肩背包，有著圓弧的邊角，大尺寸外型尤其時髦。

BALLY新任創意總監Rhuigi Villasenor，同時也是洛杉磯潮牌Rhude的主理人，如何將經典的瑞士老牌融入現代風格的美感，是Rhuigi的挑戰。而2023春夏系列作為Rhuigi Villasenor的BALLY首秀，的確令人耳目一新。

▲上方為BALLY新LOGO。（圖／品牌提供）



BALLY 2023春夏系列擺脫過去身為「老牌」的印象，注入現代風格和大膽的線條，從成熟優雅提升到前衛摩登，Rhuigi對於呈現高級的性感很有一套，低至肚臍的領口、高至腰際的開衩、不對稱挖空剪裁的設計，都讓大家眼睛一亮。

▲BALLY 2023 春夏系列。（圖／翻攝自BALLY）



簡約的單色系剪裁之外，金屬光澤、動物紋也被使用在多套Look中，那雙透膚的網靴以及膝下的高跟長靴，不得不說，都非常有魅力。

▲BALLY 2023 春夏系列。（圖／翻攝自BALLY）



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