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星巴克9／26起限時2天「買一送一」　把握黃金4小時不撲空

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記者王則絲／台北報導

身為咖啡控，每一次的連鎖咖啡優惠都不能放過！星巴克今明兩天（9月26日至9月27日）舉辦「星光好友分享」活動，凡購買兩杯特大杯風味／冰熱一致的飲料，就能享有「買一送一」優惠，記得看清楚黃金4小時16：00～20：00才不會撲空，揪好友、同事喝咖啡，正好解解Monday blue。

▲連鎖咖啡活動。（圖／翻攝自IG）

▲星巴克於9月26日至9月27日有買一送一活動。（圖／翻攝自Unsplash）

星巴克於9月26日至9月27日舉行「星光好友分享」活動，活動時間為16：00～20：00，每日黃金4小時，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，第二杯由星巴克招待。

要注意的是本次活動每人至多買二送二，品項不包含燕麥可可瑪奇朵、冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用於車道服務、外送外賣，以及機場、高鐵、風景區門市。

▲連鎖咖啡活動。（圖／翻攝自IG）

▲伯朗咖啡館於9月26日也推出卡友獨享飲品買一送一活動。（圖／品牌提供）

而伯朗咖啡館則推出卡友獨享飲品買一送一活動，9月26日只要持伯朗Lounge卡消費，即可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，不過手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒並不適用本活動喔。

關鍵字：

星巴克, 買一送一, 伯朗咖啡, 連鎖咖啡, 優惠

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