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米蘭時裝周／BV請凱特摩絲「穿襯衫」揭奢華工藝！　劉亞仁看秀帥炸

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記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周接近尾聲，重頭戲之一莫過於Matthieu Blazy為Bottega Veneta 打造的2023 春夏系列，是他接下品牌創意總監後第二個成衣系列，從秀場空間佈置到超模凱特摩絲（Kate Moss）驚喜演繹的「皮革」格紋襯衫上，沒有一處不令人驚艷，在最實穿的風格中找回自己的步調。

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲超模凱特摩絲（Kate Moss）沒走開場和閉幕，選擇神來一筆登上伸展台。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲Matthieu Blazy利用柔軟牛皮塑造日常造型。（圖／品牌提供）

Matthieu Blazy提到：「透過服裝和性格，在原始和個體之間游移，我想設計的不僅僅是一個女性或一個男性，而是為了這兩者而創作。」換言之每個人都能在這場秀上找到屬於自己的日常單品，至於如何在平凡中展現高級工藝？令人想起品牌在上一季秋冬系列開場的那套白背心與牛仔褲，看似簡單，實則是皮革製作而成，這就不難想像本季的格子襯衫、牛仔褲以及T恤也全都是印製在柔軟牛皮上呈現出來的，為此品牌請到超模凱特摩絲（Kate Moss）演繹這套法蘭絨襯衫，該單品透過多達12 層印花才能達到 Blazy 想要的理想色澤，沒有華麗且遙不可及的輪廓，照樣能給人驚喜。

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲針織提花細節帶來層次感 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲壓軸造型由Anok Yai 演繹飄逸皮革流蘇裙 。（圖／品牌提供）

此外， 經典皮衣單品加入了多層次手法，不分男女皆可演繹；精緻的刺繡堆疊在棉紗和透明針織衫上、不斷進化的針織提花細節裝點西裝外套內帶來嶄新視覺。在上季備受矚目的編織包款Sardine、Kalimero都持續變化著新色，而大尺寸手袋則成為主流，可選擇肩背或是捧在手中。壓軸造型由新銳模特兒Anok Yai 以水藍色流蘇皮革連身裙寫下完美句點，每一步走出專屬於Bottega Veneta的自信和飄逸感。

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲韓星劉亞仁受邀看秀。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲義大利建築師Gaetano Pesce 打造秀場空間， 400張獨一無二的椅子將於年底展售。（圖／品牌提供）

韓星劉亞仁穿著帥氣的針織套裝現身觀眾席看秀，而他坐的彩色椅子也大有來頭，本季秀場設計請到義大利建築師Gaetano Pesce 操刀，主題是「原創性」，如雕塑作品般的樹脂地板及400張獨一無二的椅子，椅子先以棉質帆布為基底浸至彩色樹脂中，再搭配手工繪畫完成，都將在秀後送往邁阿密設計展展售。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲本季矚目包款配件單品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

米蘭, 時裝周, Matthieu Blazy, Bottega Veneta , 2023, 春夏

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