營養師：布丁、乳酪塔含糖量超乎想像，教你這樣健康吃

▲美味的布丁讓人想一口接一口。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

假日就想吃點甜食來放鬆一下，但甜點熱量卻往往超過你想像，近來掀起一波布丁、乳酪塔風潮，讓人想要一口接一口，營養師高敏敏表示，不只是大人，小孩更該注意每日含糖攝取量，要如何聰明吃又健康，聽聽營養師怎麼說。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

和姊妹聚餐、慶祝節日，甚至是心情不好都想來點甜點，甜點的確是療癒身心的好夥伴，擔心吃蛋糕熱量破表，吃個奶酪好像較沒罪惡感？營養師高敏敏分享，其實奶酪、鮮奶布丁熱量約落在200大卡，而最近很夯的乳酪塔更是落在250-280大卡之間，不僅是熱量高，含糖量更容易超標。

營養師高敏敏建議，每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，降到5%最好，她舉例若每日攝取2000大卡，添加糖攝取應低於200大卡，最好更低於100大卡，簡單來說大人約是25-50克糖量，小朋友更要控制在2顆方糖以下。

她分享若真的嘴饞，可選擇選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作手法，甚至能自製手工無糖布丁、乳酪塔美味又健康，做出來可以和家人朋友分享，就不怕熱量破表。

既然吃了甜食，就不要再搭含糖飲料，幫助降低糖分攝取，搭配水、檸檬水、無糖茶和黑咖啡都是好選擇，吃完後記得起來走一走，進而幫助消化，她提醒雖然甜點吃了會讓人開心，但建議適量不過量。

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