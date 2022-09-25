大S凍齡美貌羨煞人！《美容大王》教你養出「柔軟嫩唇」

▲大S先前推出的《美容大王》最近再掀討論度。

記者曾怡嘉／台北報導

大S二婚後復工，凍齡美貌更是直攻天頂，除了她天生麗質外，後天保養更是功不可沒，《小紅書》上不少人也翻出大S十多年前出的《美容大王》，發現她根本保養先知，當初列出的每一項重點至今仍超管用，盤點大S護唇妙招一次看。

#卸妝必須徹底

她分享嘴唇最重要的就是卸妝和清潔，才能避免唇彩殘留在雙唇上，變得暗沉，她分享自己偏好卸妝油，先按摩到唇彩都看不見後，用清水洗掉，但卸一次不夠，她認為要再重複卸除一次，才算徹底。

#嘴唇也要防曬

私下她是護唇膏愛用者，很多人不知道其實嘴唇也會被曬黑，她建議日常要先塗上有防曬係數護唇膏之後，接著再上唇彩，只要養成這個習慣，不僅能做好防曬，更能避免細紋產生。

#熱敷重點潤澤

想要雙唇柔嫩，光是靠塗護唇膏還不夠，必須搭配熱敷才見效，她分享可以在厚塗護唇膏或凡士林在唇上，接著覆蓋一層保鮮膜，接著再敷上熱毛巾，如果想要重點加強，熱毛巾可以多敷一次，做完以上步驟，你會發現嘴唇柔潤很多，若不用保鮮膜，只要在睡前敷上厚厚的護唇霜，也能有不錯的效果。

#對待雙唇要溫柔

她強調不管你是要卸唇妝和是平常需要擦嘴，動作一定要柔，因為嘴角的肌膚很脆弱，當嘴唇乾的時候，千萬別去舔，因為越舔反而越乾，若雙唇上有小乾屑，建議用棉花棒沾熱水在乾屑塗停留2-3秒，輕輕就可以搓掉這些死皮。

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