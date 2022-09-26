米蘭時裝周／走秀還要先學假摔？AVAVAV大秀「模特兒全倒」引話題

記者王則絲／台北報導

米蘭時裝周匯聚眾多精品大牌，吸引全球時尚迷的目光，而小眾設計師品牌雖然資源不大，但也靠著創意奪得版面，很值得去多多認識。像是日前義大利新銳設計師品牌AVAVAV於米蘭時裝周發表2023春夏系列，秀上每一位模特兒全都走到摔倒，用幽默且戲劇化的表演方式，成功引起話題。

AVAVAV以「怪物腳掌鞋」在時尚圈闖出名號，前衛獵奇的風格總是走在很前面。創意總監Beate Karlsson這回也做了十分挑戰的企劃，AVAVAV 2023春夏發表上，她請模特兒們在走秀時「假摔」，而且越真實越好，只見一個個模特兒都在同一個地方摔倒，並馬上站起來繼續走秀，致敬以往所有在T台上曾摔倒的敬業模特，就連Beate Karlsson本人最後謝幕時也幽默假摔了一跤，讓現場掌聲雷動。

▲設計師Beate Karlsson出場謝幕時也幽默假摔。（圖／翻攝自IG@avavav）



Beate Karlsson替AVAVAV 2023春夏系列主題定為「Looking Rich」，也就是「看起來很有錢」，想藉此諷刺人們對「虛假財富」的依賴，包括她自己，也喜歡「假裝很有錢」，將對金錢的追求作為系列靈感來源，有種逃避現實的可悲情感藏於其中。

▲AVAVAV 2023春夏系列。（圖／翻攝自IG@avavav）



像是胸前飾有美元符號標誌的閃亮泳裝、帶有類似熟悉印花標誌（LV、GUCCI）的連衣裙，以及勞力士手錶造型的項鍊，都體現本季的主題，用玩味、不帶貶義的方式訴說著虛榮心態。本季多款膝上靴子靈感參考自Moon Boot的雪靴，並將先前怪物腳掌鞋的巨型概念延伸，以澎厚的份量打造，有長毛的款式，也有像是吸音海綿一般的材質款式。

▲AVAVAV 2023春夏系列。（圖／翻攝自IG@avavav）



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