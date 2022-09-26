米蘭時裝周／安海瑟薇、李聖經同台比美！MONCLER慶典狂吸18,000人

記者王則絲／台北報導

「羽絨之王」MONCLER（盟可睞）於米蘭時裝周25日壓軸登場70週年盛大慶典，一舉找來1952名舞者、音樂家、合唱團、模特兒，並包下了整個米蘭大教堂廣場帶來表演，更厲害的是，這場演出竟是對外開放的，現場聚集多達18,000名觀眾，其中還包括了女星安海瑟薇（Anne Hathaway）、李聖經、那英和台灣歌手周興哲，都同場現身。

▲安海瑟薇、李聖經都來到MONCLER 70週年慶典會場。（圖／品牌提供、李聖經IG）



全球有眾多名人齊聚於此，安海瑟薇以一身潔白的裙裝，正好對應到白色主題，姿態十分優雅動人；韓星李聖經先前從機場出發時就已備受關注，原來她的目的地正是MONCLER大秀，這天她一身搶眼的綠色花紋羽絨衣，融合了可愛與帥氣，讓同樣獲邀的台灣男星周興哲都搶著跟她們合照。

▲那英、周興哲也獲邀出席MONCLER 70週年慶典。（圖／品牌提供）



MONCLER在米蘭時裝周上舉辦了一場相當瘋狂的大秀，不只是包下了整個米蘭地標大教堂廣場，還對外開放讓所有民眾都能參與，即使下雨現場仍聚集多達18,000名觀眾，為慶祝MONCLER 70週年，邀請1952位表演者來演出，如此壯觀的人數同時代表MONCLER誕生的年份，其中包含700名舞者、200名音樂家、100人合唱團952名模特，在米蘭斯卡拉歌劇院首席芭蕾舞者Virna Toppi領銜開舞下，陸續帶來精彩演出。

▲MONCLER包下米蘭大教堂廣場舉辦千人表演。（圖／品牌提供）

表演者們身上皆穿著MONCLER本季特別打造的Maya 70週年紀念限量版羽絨服，以及繡有紀念標誌的毛帽，讓廣場出現一片白色的人海，場面非常壯觀；Maya羽絨服誕生於50年代，經過幾十年反覆變奏改良，已成為羽絨服的標杆款式，而70週年紀念限量版Maya在近期內就會推出。

▲MONCLER 70週年紀念限定版標誌。（圖／品牌提供）

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