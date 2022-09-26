fb ig video ETtoday search mobile

米蘭時裝周／安海瑟薇、李聖經同台比美！MONCLER慶典狂吸18,000人

>

記者王則絲／台北報導

「羽絨之王」MONCLER（盟可睞）於米蘭時裝周25日壓軸登場70週年盛大慶典，一舉找來1952名舞者、音樂家、合唱團、模特兒，並包下了整個米蘭大教堂廣場帶來表演，更厲害的是，這場演出竟是對外開放的，現場聚集多達18,000名觀眾，其中還包括了女星安海瑟薇（Anne Hathaway）、李聖經、那英和台灣歌手周興哲，都同場現身。

▲Moncler 70週年慶典。（圖／品牌提供）

▲Moncler 70週年慶典。（圖／品牌提供）

▲安海瑟薇、李聖經都來到MONCLER 70週年慶典會場。（圖／品牌提供、李聖經IG）

全球有眾多名人齊聚於此，安海瑟薇以一身潔白的裙裝，正好對應到白色主題，姿態十分優雅動人；韓星李聖經先前從機場出發時就已備受關注，原來她的目的地正是MONCLER大秀，這天她一身搶眼的綠色花紋羽絨衣，融合了可愛與帥氣，讓同樣獲邀的台灣男星周興哲都搶著跟她們合照。

▲Moncler 70週年慶典。（圖／品牌提供）

▲那英、周興哲也獲邀出席MONCLER 70週年慶典。（圖／品牌提供）

MONCLER在米蘭時裝周上舉辦了一場相當瘋狂的大秀，不只是包下了整個米蘭地標大教堂廣場，還對外開放讓所有民眾都能參與，即使下雨現場仍聚集多達18,000名觀眾，為慶祝MONCLER 70週年，邀請1952位表演者來演出，如此壯觀的人數同時代表MONCLER誕生的年份，其中包含700名舞者、200名音樂家、100人合唱團952名模特，在米蘭斯卡拉歌劇院首席芭蕾舞者Virna Toppi領銜開舞下，陸續帶來精彩演出。

▲Moncler 70週年慶典。（圖／品牌提供）

▲Moncler 70週年慶典。（圖／品牌提供）

▲MONCLER包下米蘭大教堂廣場舉辦千人表演。（圖／品牌提供）

表演者們身上皆穿著MONCLER本季特別打造的Maya 70週年紀念限量版羽絨服，以及繡有紀念標誌的毛帽，讓廣場出現一片白色的人海，場面非常壯觀；Maya羽絨服誕生於50年代，經過幾十年反覆變奏改良，已成為羽絨服的標杆款式，而70週年紀念限量版Maya在近期內就會推出。

▲Moncler 70週年慶典。（圖／品牌提供）

▲MOONCLER。（圖／品牌提供）

▲MONCLER 70週年紀念限定版標誌。（圖／品牌提供）

►米蘭時裝周／FERRAGAMO、BALLY換設計師後首秀驚艷時尚迷！成功擺脫老牌印象

►米蘭時裝周／走秀還要先學假摔？AVAVAV大秀「模特兒全倒」引話題

關鍵字：

米蘭時裝周, MONCLER, 李聖經, 安海瑟薇, Anne Hathaway, 周興哲, 羽絨衣, 70週年

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／26起限時2天「買一送一」　把握黃金4小時不撲空

星巴克9／26起限時2天「買一送一」　把握黃金4小時不撲空

兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」

兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」

迪麗熱巴完美消化災難螢光旗袍！轉身露唯美「蝴蝶骨」網讚：尤物

迪麗熱巴完美消化災難螢光旗袍！轉身露唯美「蝴蝶骨」網讚：尤物

大S凍齡美貌羨煞人！《美容大王》教你養出「柔軟嫩唇」 營養師：布丁、乳酪塔含糖量超乎想像，教你這樣健康吃 米蘭時裝周／走秀還要先學假摔？AVAVAV大秀「模特兒全倒」引話題 「寵妻狂魔」天蠍才第三！出手大方星座男Top3，花錢沒有上限 「最不記仇」星座Top 3 ！第一名有天使胸懷，睡一覺什麼都忘記 髮型師「不同膚色適合髮色」範本　紫棕色馬上亮一階、午夜藍還在流行 在愛裡出現4種狀況　代表你該跟對方說再見

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面