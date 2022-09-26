周杰倫樂收LVMH集團二公子送的大禮　20萬Tiffany手鐲到手

▲周杰倫是瑞士腕錶品牌帝舵表代言人。（圖／翻攝jaychou IG）



記者陳雅韻／台北報導

天王周杰倫與精品圈、潮流界與藝術界交流密切，不時曬出令人羨慕的行頭或作品，今他於IG限時動態曬出時尚迷渴望的Tiffany & Co. Blue Box小藍盒，盒蓋上有他的英文名字字首縮寫「JC」，附上法國精品集團LVMH家族二公子、Tiffany行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault的親筆卡片，盒內裝的是品牌最新款的上Tiffany Lock 18K金手鐲，要價201,000元。

▲周杰倫收到LVMH集團二公子、Tiffany行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault送的禮物與親筆卡片。（圖／翻攝jaychou IG）





▲周杰倫迫不及待戴上Tiffany Lock 18K金手鐲，201,000元。

Tiffany自1950年代起設計功能性掛鎖，以「鎖」為設計的主題也在Return to Tiffany和 HardWear系列中不斷演變。周杰倫收到的Tiffany Lock系列手環即發想自掛鎖，呈現方中帶圓的線條，較細的環圈扣入較寬的環圈中，是一款跨越性別界線的設計，吸引他立刻戴上，感謝LVMH集團二公子送的大禮。

▲周杰倫《最偉大的作品》MV中大秀琴藝，左手無名指佩戴Boucheron戒指。。（圖／翻攝周杰倫YouTube）



▲周杰倫戴的Boucheron Quatre Blue戒指，217,000元。（圖／Boucheron提供）

平日周杰倫最常戴的珠寶為Boucheron（寶詩龍）結合貴金屬與藍陶瓷的Quatre Blue戒指，因為老婆昆凌為Boucheron品牌大使，收藏不少經典Quatre系列作品，他也順勢與老婆一起戴對戒曬恩愛，在他新歌《最偉大的作品》MV中，即可見他戴此戒指飆琴藝。

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