「10件小事」戒焦慮！ 不再心累還能找到全新的自己

▲做完「這10件」小事，讓你揮別焦慮。 （示意圖／Unsplash，下同）

實習記者黃麗頻 ∕ 綜合報導

每天看似忙碌，卻不知道自己在忙什麼；想要完成很多事，卻不知道該從何開始？雖然很想改變，但焦慮時常席捲而來。別擔心！做完「這10件小事」，讓你不再心累，還能找到全新的自己！

#遠離手機和床

躺在床上滑手機，想必是現代許多人的休閒娛樂之一，不過你有沒有發現，這個消遣能動輒好幾個小時，讓你不做其他任何事，帶來的只有頹廢和迷茫。將這項娛樂當成獎勵，也許心境會有些不同。

#專注時間將手機調成靜音

焦慮無非兩種原因：想同時做很多事，卻又立即想看到效果。手機上的訊息提醒聲，時常擾亂我們的專注力，無法專心做手頭上的工作，不妨試試將手機調成靜音模式，不僅能不受干擾，還能加強訓練自己的注意力。

#固定時間滑手機

科技日新月異，現代人大多被手機綁架了生活，就連瑣碎時間也被手機制約，不過要記住，手機只是一個使用工具，不要被它牽著鼻子走！試試限制自己看手機的次數，或許能減輕一些焦慮。

#每天都要讀書

感到焦慮迷茫時不如去看看書吧！作家雨果（Victor Marie Hugo）曾說：「書籍是造就靈魂的工具。」閱讀能讓眼中的世界變得更美好，還能培養自信、強化獨立思考的力量。

#培養一個興趣

人生難免有「心累」的時候，培養一個興趣能讓你享受無人打擾的世界，儘管時間短暫，不過能暫離生活的苦悶，從中得到重整旗鼓的力量喔！

#培養運動的習慣

運動除了有益身體健康外，還會刺激大腦分泌腦內啡（Endorphin），讓人感到開心、放鬆，不僅如此，保持規律的運動能幫助我們緩解焦慮、減輕壓力，以及提升自信心。

#細分目標

記住！目標越大越模糊越難完成，不妨將目標細分成好幾個小目標，就像玩遊戲闖關升級一樣，每完成一個小任務，就離成功更進一步了！

#別偷懶！想做什麼就馬上去做

想揮別焦慮，執行力相當重要！想減肥，立馬穿上運動鞋去跑步；想學烹飪，立馬準備相關食材。與其抱著手機窮喊，不如趕緊行動，不僅能緩解焦慮，還能治癒「懶癌」。

#記錄自己成功的每一步

總是覺得自己辦不到的時候，不妨嘗試寫寫日記，每天記錄進步的每一步，比如：今天運動了30分鐘、讀了20分鐘的書，這些一點一滴的，絕對能給予你極大的自信心。

#相信自己，認可自己

當我們遇到挫折的時候，千萬不要覺得自己很差勁，不斷地否定自己。其實，我們每個人都是潛力股，一定要相信自己可以做到！海倫凱勒（Helen Adams Keller）曾說：「你面對太陽時，陰影會落在你背後。」只要你面對陽光，而不去面對陰影，一定可以成為很棒的人！