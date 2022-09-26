「人間香奈兒」Jennie不甩泡澡照外洩　把長裙「喀擦」露美腿

▲Jennie穿Jessica經營的品牌BLANC & ECLARE小花洋裝，展現少女感。。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓兩大天團「BLACKPINK」、「防彈少年團（BTS）」成員Jennie、Ｖ近日被駭客爆出多張親密照，讓「VJ戀」浮上檯面，上周駭客甚至再度外流一張Jennie全裸泡澡照，並開嗆粉絲「已經太晚了」，兩人的經紀公司繼續保持沉默未做回應，Jennie也如常在7041萬人追蹤的官方IG分享新照，昨她出席簽名會，穿上Jessica（鄭秀妍）自創品牌的小花洋裝擺出嘟嘴的俏皮表情，讓人看不出她心煩的樣子 。

▲Jennie的造型師將原本的長裙截短。讓她以迷你裙造型亮相。（圖／翻攝jennierubyjane IG）







▲BLANC & ECLARE小花洋裝原版為長裙設計。（圖／翻攝BLANC & ECLARE官網）

多年來Jennie與香奈兒（CHANEL）合作密切，有「人間香奈兒」的封號，但這回出席粉絲簽名會，她選穿南韓女星Jessica創立的時尚品牌BLANC & ECLARE小花洋裝，白色大翻領設計與花朵圖案設計風格甜美，不過原版為長裙設計，Jennie的造型師進行改造截短成迷你裙，讓她露美腿盡顯青春氣息。

▲Jennie做出嘟嘴的俏皮表情，她佩戴姓名字首J字項鍊。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie的少女風裝扮少不了飾品，她疊戴兩款項鍊，其中一款是她名字字首J字的設計，與BLANC & ECLARE洋裝絕配。BLANC & ECLARE的創辦人Jessica雖然經常Valentino、Givenchy等一線名牌上身，不過私人時光倒是常穿自家服裝，把握每一個為自創品牌搏曝光的機會。

▲Jessica休閒時光常穿自創品牌BLANC & ECLARE服裝做宣傳。（圖／翻攝jessica.syj IG）

►「人間香奈兒」Jennie紐約放送零贅肉纖腰 自豪內衣廣告高高掛

►木村拓哉愛女大膽露左右半球 糗撞超模類似服裝像「穿制服」

