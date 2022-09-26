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日網超準心測「如何度過空閒時間」　看出金錢觀，你是潛在有錢人嗎

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文／Workworks職場人

每個人對金錢的使用方式皆不盡相同，或許職場人們也有察覺某些人特別會花錢，某些人也相當地精打細算，而自己的金錢觀又是怎麼樣的呢？這次編輯就要來和大家分享日本網站上的心理測驗，根據你所選的項目，就能分析出你的「金錢使用類型」喔！

問題：因原定的計畫突然取消，而空出整整一天的時間的你，會選擇用什麼方式過度呢？

（A）和朋友見面

（B）讀書

（C）逛街

（D）專心在家看電影

職場人們選好了嗎？一起來看看解答吧～

▲整天的時間，你會怎麼渡過？（示意圖／Unsplash，下同）

選（A）和朋友見面

選「和朋友見面」的職場人們是屬於「自帶財運的類型」喔！會選擇和朋友一起共度空閒時間，代表著你相當重視人際關係，對花錢交際是很慷慨的。而「金錢」也會在你的人際關係中流通，能夠從中獲得更多賺錢的機會，變得更富有喔！

選（B）讀書

選擇「讀書」的職場人們是「精明的投資者類型」。 把空閒的時間花在自我發展上，不只能夠看出你是個野心勃勃的人，也能藉由學習提高技能和收入，而你對資產的建立也是相當精明，即便市場出現波動，也可以理性面對，並穩定的增加自己的財富。

選（C）逛街

選擇「逛街」的職場人們是屬於「一向揮霍的類型」喔。你對時尚潮流相當敏銳，喜歡打扮自己，不過相對的你往往也會花費過多的金錢在購物上。建議職場人可以擬定「金錢使用計畫」和「記帳」的習慣，知道自己把錢花在哪裡，是不是也更安心了呢？

選（D）專心在家看電影

選擇「專心在家看電影」的職場人們是屬於「勤奮存錢的類型」。你很珍惜自己的時間，當你可以用線上串流看喜歡的電影時，只要準備一些點心、飲料，就能整天待在家裡，還能省下外出的花費。不過，如果長期都這樣下去，也可能會因為缺乏運動而產生健康的擔憂喔，所以現在也要養成運動的習慣，節省以後看醫生的花費（笑）！

source：charmmy

【延伸閱讀】

網瘋傳「2022下半年慾望檢測單」心理測驗！神準看透你內心更在意成功脫單還是賺大錢？

日本神準「轉職運」心理測驗，3秒測出：現在換新工作是好時機嗎？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 運勢, 金錢, 時間

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