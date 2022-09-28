5位「自創服飾品牌」斜槓女藝人　隋棠、昆凌時尚品味爆棚

文／Workworks職場人

職場人們平時的購物慾都花在哪呢？編輯就是個標準買衣服從不手軟的代表，除了網路常見的平價網拍，現在也有許多女藝人斜槓事業、自創服飾新品牌，本篇編輯將介紹「5位兼具時尚設計感」的自創服飾品牌斜槓女藝人，快跟著編輯的腳步一起看下去。

自創服飾品斜槓女明星

1.隋棠

溫柔氣質出眾、親民態度深受喜愛的女星隋棠，2018年找來OB嚴選前營運長共同創立「SUITANGTANG」服飾自創品牌，品牌服飾主打摩登女子的穿衣風格，非常適合簡約小資族、輕熟女的職場上班族，身兼老闆、設計師身份的隋棠，從產品的設計、布料挑選、衣服製作到模特兒拍照的過程毫不馬乎，每一道程序都必須經過她的審核才能上架，可看出隋棠對於自創服飾品牌的嚴格把關要求！

創始初衷「希望每一個女人都能好好地照顧自己，擁有了真正的快樂，和從內心散發的自信笑容，幸福也會隨之而來」，品牌風格有著獨特的氣質性， IG粉絲專頁湧入近20萬粉絲支持，主打都會女子的摩登風格，官網熱門商品包含夏日造型素T-shirt、長洋裝、運動系列的內衣、Bra等，讓職場人簡單穿上「SUITANGTANG」的服飾，能呈現上班族該有的正式感穿搭，卻又不會過於死板無趣！

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編輯最喜歡「SUITANGTANG」的leggings系列服飾，此款設計結合時尚美感、機能舒適度，採用彈性延展性大的雙色螺羅紋布，健身運動的同時不會有緊繃勒肉的情況，加上衣服的包覆度足夠，就算大動作健身也不會走光，非常推薦給喜歡健身運動的職場人們！

2.昆凌

被譽為天王嫂的昆凌，2018年以自己本名JEN作為品牌名自創服飾品牌「JENDES」，主打休閒小性感、美式風格路線，將她私下喜歡的穿搭風格融入到品牌設計靈感，官網熱門商品包含西裝連身褲、洋裝、牛仔丹寧單品，本為模特兒身份的昆凌，親自擔任創意總監，品牌服裝皆為獨家打板製作，為了就是想給消費者最獨特性的穿搭，難怪外頭很少看到和「JENDES」風格相似的衣服！

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品牌創始初衷希望帶給消費者「承接著每個人的多元面向，讓溫柔與率性並存」的含義，「JENDES」官網上有著多種不同風格的服飾單品，編輯私心喜歡他們家的丹寧系列風格，善用鏤空拼接、特殊剪裁的設計，不管職場人們想走復古率性或是小性感的風格，通通都是歐美系女孩會喜歡的穿搭！

3.許路兒

身兼設計師與模特兒身份，擁有凍齡外表、火辣身材的許路兒，創立了自己的服飾品牌「LURE HSU」，平時經常在社群網站分享穿搭，是不少女性們的穿搭指標之一！品牌風格主打歐美率性、自然愜意的休閒風格卻又不失性感，IG粉絲專頁共吸引10萬粉絲人關注。

近期熱銷商品是削肩露背背心、肩綁繩針織開岔長洋、背心式短洋，許路兒將日常好搭配的單品，利用一些剪裁的小巧思，穿搭的同時既能耍辣還帶點率性風格呢！另外官網上還有「How To Wear的穿衣指南」，提供大家從中參考多種不同的風格打扮，是不是很貼心呢～

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編輯私心推薦這套襯衫式的短版外套，除了能當穿搭的外罩，如果綁上腰帶後秒變短洋裝，一件兩穿的衣服編輯每看必買（XD），加上米白色、棉麻材質的設計，夏日感十足！不管上班工作、週末出遊穿上這件很顯俐落優雅！

4.許瑋甯

去年年底宣布閃婚的許瑋甯，同年也推出自創內衣品牌「an.niversary」，品牌名稱以許瑋甯的英文名字Ann結合anniversary（紀念日），期望能透過此品牌傳達「生活中都有數不清的紀念日，期望讓女人們記錄下屬於自己的美的片刻」！

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目前推出商品以女性居家、浪漫性感風格為主，熱銷商品包含蕾絲細肩帶內衣、親膚緞面睡袍、高質感西裝外套等，光是看許瑋甯拍攝的形象中，美到默默想添購新款內衣啊！如果不確定要購入什麼size的職場人們也別擔心，可以至「an.niversary」的IG精選動態上，官方有提供素人試穿分享，提供給大家參考唷！

5. Meledy

被譽為時尚媽咪的Melody，無論是節目上的穿搭、私下社群照片的分享，她的時尚風格一直以來都受到女性的喜愛，2021年也創立服飾與飾品品牌「WhateverWhatever」，以都會簡單風、簡單俐落又不失優雅為設計主軸，品牌創立初衷希望「女人們在挑選飾品或衣服單品上可以隨意自在」。

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官網主要商品包含多款襯衫長洋裝、針織、OL襯衫等，非常適合辦公族的上班穿搭，另外還有推出很多項鍊、耳釦等小飾品配件，替整體穿搭點綴一些時尚感！除了上班族職場穿搭，「WhateverWhatever」也有推出日常休閒的搭配，像是這套單寧襯衫的剪裁簡單好搭配，假日隨手拎個小包包，就能和姐妹們去咖啡廳拍美照！

以上「5位自創服飾品斜槓的女藝人」，不僅兼具時尚設計感，她們也將私下熱愛的穿搭風格，融合到設計品牌中，如果有喜歡以上藝人風格穿搭的職場人們，不妨可以到各自官網上參考，就能輕鬆穿出跟女神們一樣時尚的風格啦！

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