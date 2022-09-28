fb ig video ETtoday search mobile

5位「自創服飾品牌」斜槓女藝人　隋棠、昆凌時尚品味爆棚

>

文／Workworks職場人

職場人們平時的購物慾都花在哪呢？編輯就是個標準買衣服從不手軟的代表，除了網路常見的平價網拍，現在也有許多女藝人斜槓事業、自創服飾新品牌，本篇編輯將介紹「5位兼具時尚設計感」的自創服飾品牌斜槓女藝人，快跟著編輯的腳步一起看下去。

自創服飾品斜槓女明星

1.隋棠

溫柔氣質出眾、親民態度深受喜愛的女星隋棠，2018年找來OB嚴選前營運長共同創立「SUITANGTANG」服飾自創品牌，品牌服飾主打摩登女子的穿衣風格，非常適合簡約小資族、輕熟女的職場上班族，身兼老闆、設計師身份的隋棠，從產品的設計、布料挑選、衣服製作到模特兒拍照的過程毫不馬乎，每一道程序都必須經過她的審核才能上架，可看出隋棠對於自創服飾品牌的嚴格把關要求！

創始初衷「希望每一個女人都能好好地照顧自己，擁有了真正的快樂，和從內心散發的自信笑容，幸福也會隨之而來」，品牌風格有著獨特的氣質性， IG粉絲專頁湧入近20萬粉絲支持，主打都會女子的摩登風格，官網熱門商品包含夏日造型素T-shirt、長洋裝、運動系列的內衣、Bra等，讓職場人簡單穿上「SUITANGTANG」的服飾，能呈現上班族該有的正式感穿搭，卻又不會過於死板無趣！

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

SUITANGTANG（@suitangtang_official）分享的貼文

編輯最喜歡「SUITANGTANG」的leggings系列服飾，此款設計結合時尚美感、機能舒適度，採用彈性延展性大的雙色螺羅紋布，健身運動的同時不會有緊繃勒肉的情況，加上衣服的包覆度足夠，就算大動作健身也不會走光，非常推薦給喜歡健身運動的職場人們！

2.昆凌

被譽為天王嫂的昆凌，2018年以自己本名JEN作為品牌名自創服飾品牌「JENDES」，主打休閒小性感、美式風格路線，將她私下喜歡的穿搭風格融入到品牌設計靈感，官網熱門商品包含西裝連身褲、洋裝、牛仔丹寧單品，本為模特兒身份的昆凌，親自擔任創意總監，品牌服裝皆為獨家打板製作，為了就是想給消費者最獨特性的穿搭，難怪外頭很少看到和「JENDES」風格相似的衣服！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

JENDES（@jendesstudio）分享的貼文

品牌創始初衷希望帶給消費者「承接著每個人的多元面向，讓溫柔與率性並存」的含義，「JENDES」官網上有著多種不同風格的服飾單品，編輯私心喜歡他們家的丹寧系列風格，善用鏤空拼接、特殊剪裁的設計，不管職場人們想走復古率性或是小性感的風格，通通都是歐美系女孩會喜歡的穿搭！

3.許路兒

身兼設計師與模特兒身份，擁有凍齡外表、火辣身材的許路兒，創立了自己的服飾品牌「LURE HSU」，平時經常在社群網站分享穿搭，是不少女性們的穿搭指標之一！品牌風格主打歐美率性、自然愜意的休閒風格卻又不失性感，IG粉絲專頁共吸引10萬粉絲人關注。

近期熱銷商品是削肩露背背心、肩綁繩針織開岔長洋、背心式短洋，許路兒將日常好搭配的單品，利用一些剪裁的小巧思，穿搭的同時既能耍辣還帶點率性風格呢！另外官網上還有「How To Wear的穿衣指南」，提供大家從中參考多種不同的風格打扮，是不是很貼心呢～

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

LURE HSU（@lurehsuofficial）分享的貼文

編輯私心推薦這套襯衫式的短版外套，除了能當穿搭的外罩，如果綁上腰帶後秒變短洋裝，一件兩穿的衣服編輯每看必買（XD），加上米白色、棉麻材質的設計，夏日感十足！不管上班工作、週末出遊穿上這件很顯俐落優雅！

4.許瑋甯

去年年底宣布閃婚的許瑋甯，同年也推出自創內衣品牌「an.niversary」，品牌名稱以許瑋甯的英文名字Ann結合anniversary（紀念日），期望能透過此品牌傳達「生活中都有數不清的紀念日，期望讓女人們記錄下屬於自己的美的片刻」！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

an.niversary.co（@an.niversary.co）分享的貼文

目前推出商品以女性居家、浪漫性感風格為主，熱銷商品包含蕾絲細肩帶內衣、親膚緞面睡袍、高質感西裝外套等，光是看許瑋甯拍攝的形象中，美到默默想添購新款內衣啊！如果不確定要購入什麼size的職場人們也別擔心，可以至「an.niversary」的IG精選動態上，官方有提供素人試穿分享，提供給大家參考唷！

5. Meledy

被譽為時尚媽咪的Melody，無論是節目上的穿搭、私下社群照片的分享，她的時尚風格一直以來都受到女性的喜愛，2021年也創立服飾與飾品品牌「WhateverWhatever」，以都會簡單風、簡單俐落又不失優雅為設計主軸，品牌創立初衷希望「女人們在挑選飾品或衣服單品上可以隨意自在」。

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Whatever Whatever（@whateverwhatever_official）分享的貼文

官網主要商品包含多款襯衫長洋裝、針織、OL襯衫等，非常適合辦公族的上班穿搭，另外還有推出很多項鍊、耳釦等小飾品配件，替整體穿搭點綴一些時尚感！除了上班族職場穿搭，「WhateverWhatever」也有推出日常休閒的搭配，像是這套單寧襯衫的剪裁簡單好搭配，假日隨手拎個小包包，就能和姐妹們去咖啡廳拍美照！

以上「5位自創服飾品斜槓的女藝人」，不僅兼具時尚設計感，她們也將私下熱愛的穿搭風格，融合到設計品牌中，如果有喜歡以上藝人風格穿搭的職場人們，不妨可以到各自官網上參考，就能輕鬆穿出跟女神們一樣時尚的風格啦！

【延伸閱讀】

天生自帶領袖氣質4個星座代表藝人！獅子座張惠妹強勢霸氣、天蠍座陶晶瑩擅領導

老闆系藝人「餐飲副業」嚇嚇叫！ 盤點10位事業做超大斜槓藝人，詹子晴、曾國城、陳零九副業超成功！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 職場, 時尚品味, 自創服飾, 副業, 隋棠, 昆凌, Meledy

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

快衝！苗栗「豪華露營」一帳下殺5380元　6人包區、含早晚餐還能烤肉

快衝！苗栗「豪華露營」一帳下殺5380元　6人包區、含早晚餐還能烤肉

Jo Malone的名廚系列蠟燭竟有米飯香、LUSH的「狂野之王」超可愛

Jo Malone的名廚系列蠟燭竟有米飯香、LUSH的「狂野之王」超可愛

日網IG火紅「流浪貓心理測驗」　一秒測出你在愛情裡的模樣

日網IG火紅「流浪貓心理測驗」　一秒測出你在愛情裡的模樣

兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」 最能「藏住心事」星座 Top 3！　第一名嘴超緊，委屈到內傷還自己扛 日網超準心測「如何度過空閒時間」　看出金錢觀，你是潛在有錢人嗎 5位「自創服飾品牌」斜槓女藝人　隋棠、昆凌時尚品味爆棚 14歲滑板天才少女奧運奪牌不夠　擒名錶代言當時尚圈寵兒 情緒不好容易老！牛爾曝「2大紓壓法」，懂得轉移注意力很重要 周杰倫樂收LVMH集團二公子送的大禮　20萬Tiffany手鐲到手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面