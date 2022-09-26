羅志祥LV潮裝遊巴黎　上億元名錶藏家享試駕樂趣

▲羅志祥分享巴黎行穿搭照，必備LV外套。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）近日造訪巴黎，卻因經紀人小霜拍照功力不符合他的期待，讓他瀕臨崩潰邊緣，自嘲：「我看了照片內心卻是悲傷。」幸好他每一套精心搭配的造型盡顯明星風采，當中又以LV（Louis Vuitton，路易威登）服裝最為醒目，而此行另一重點行程是參加他的愛錶品牌RICHARD MILLE贊助的尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展，他親自上陣試駕拉風跑車，開心全寫在臉上。

▲羅志祥一身帥氣皮衣裝扮，參加RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」 經典車展。（圖／翻攝showlo IG）





▲羅志祥試駕拉風跑車，掩不住興奮之情。（圖／翻攝showlo IG）

集結了骨董車、現代超跑，以及藝術、時尚和馬術運動展演的RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展，是上流社會品味生活的極致盛宴，羅志祥為RICHARD MILLE的忠實擁護者，今年納入收藏的新錶為要價約3208萬元的RM 47陀飛輪武士限量錶，與歷來亮出的錶款總值高達上億元，這回受邀到法國參加活動，興奮之情不言可喻。

▲羅志祥抱著媽媽秀出RICHARD MILLE RM 47陀飛輪武士限量錶，約32,080,000元。（圖／翻攝showlo IG）

巴黎行的穿搭也不馬虎，羅志祥從登機起就是LV黑色外套不離身，抵達後又換上202,000元多貼飾混合皮革學院風格外套，不僅配色鮮豔，還於衣身與衣袖點綴卡通圖案吸睛，他同時搭配68,500元牛仔褲，滿版的招牌Monogram印花，讓人不注意也難。

▲羅志祥背影照全身都是LV服裝，多貼飾混合皮革學院風格外套202,000元，牛仔褲68,500元。（圖／翻攝showlo IG）

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