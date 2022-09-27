fb ig video ETtoday search mobile

快衝！苗栗「豪華露營」一帳下殺5380元　6人包區、含早晚餐還能烤肉

>

文／C編

露營近年非常流行，但是要搭帳篷、設置桌椅等等，需要投資不少錢，後續也不一定會繼續入坑，那不妨可以找露營風格的住宿，體驗親近大自然的舒壓感；「Her森森」推出「苗栗六沐森豪華露營狩獵帳房3間」，原價19000元、特價16140元，相當於一間只要5380元，趁著秋高氣爽衝一波。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲苗栗,六沐森豪華露營,豪華露營,露營,旅行,Her森森,。（圖／Her森森）

▲苗栗六沐森豪華露營狩獵帳房3間，原價19000元、特價16140元，點我購買

露營之所以會受到歡迎，跟疫情的壓抑有關，到山野中，無人群聚集的環境，加上大自然芬多精的洗禮，讓人感受到相對安全又舒壓，還能自己手作吃食，樂趣無限；想要體驗露營的感覺，那奢華露營會是新手不錯的選擇，不用備裝備、有住有喝又有玩，當然必去。

位於苗栗公館的六沐森豪華露營，這次提供的是大型狩獵帳房3間，只要6個人就可以輕鬆包區，玩樂不會影響到隔壁帳篷的人，小家庭或是好友都可以立刻揪一波，有小孩的可以順便讓孩子在草地上玩耍放風，大人吃飯聊天，是闔家歡樂的好去處。

一般露營都要自備食材跟廚具，但這次的豪華露營專案已經幫你直接配好早餐跟晚餐，總共18種食材，包含果汁、飲料、吐司、烤肉醬等等，空手去就可以吃到大滿足，還可以享受自己烹調的樂趣，可以說是入住就活動不斷，完全不無聊。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲苗栗,六沐森豪華露營,豪華露營,露營,旅行,Her森森,。（圖／Her森森）

▲苗栗六沐森豪華露營狩獵帳房3間，原價19000元、特價16140元，點我購買

「Her森森」推出「苗栗六沐森豪華露營 狩獵帳房3間」，原價19000元、特價16140元，相當於一間只要5380元，6人包區、含早晚餐，非常適合全家大小或是三五好友一起外出旅行的新選擇，接觸大自然享受清幽風景以及歡聚時光，創造美好回憶就從這裡開始。

關鍵字：

苗栗, 六沐森豪華露營, 豪華露營, 露營, 旅行, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化

外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化

試・開箱／趙麗穎、楊紫的仙氣底妝　靠「粉霜之王」遮瑕疵、創造原生感

試・開箱／趙麗穎、楊紫的仙氣底妝　靠「粉霜之王」遮瑕疵、創造原生感

拒絕道姑頭！3種麻花辮丸子頭仙到炸　捷運搭3站就能輕鬆編好超快速

拒絕道姑頭！3種麻花辮丸子頭仙到炸　捷運搭3站就能輕鬆編好超快速

2022週年慶／彩妝組合買2瓶送8件超划算　保養、香水一次擁有好划算 「不滿工作，卻又不知能做什麼」99%人都有的困擾，靠5方法擺脫低潮的自己 打造「明星級底妝」妳一定不知道的神秘步驟！光是化妝水就要上4層 梅根愛牌引進台灣！100％純天然「正能量保養」適合每天都活在低谷的妳 兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」 星巴克9／26起限時2天「買一送一」　把握黃金4小時不撲空 日網超準心測「如何度過空閒時間」　看出金錢觀，你是潛在有錢人嗎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面