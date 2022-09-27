快衝！苗栗「豪華露營」一帳下殺5380元　6人包區、含早晚餐還能烤肉

文／C編

露營近年非常流行，但是要搭帳篷、設置桌椅等等，需要投資不少錢，後續也不一定會繼續入坑，那不妨可以找露營風格的住宿，體驗親近大自然的舒壓感；「Her森森」推出「苗栗六沐森豪華露營狩獵帳房3間」，原價19000元、特價16140元，相當於一間只要5380元，趁著秋高氣爽衝一波。

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▲苗栗六沐森豪華露營狩獵帳房3間，原價19000元、特價16140元，點我購買。



露營之所以會受到歡迎，跟疫情的壓抑有關，到山野中，無人群聚集的環境，加上大自然芬多精的洗禮，讓人感受到相對安全又舒壓，還能自己手作吃食，樂趣無限；想要體驗露營的感覺，那奢華露營會是新手不錯的選擇，不用備裝備、有住有喝又有玩，當然必去。

位於苗栗公館的六沐森豪華露營，這次提供的是大型狩獵帳房3間，只要6個人就可以輕鬆包區，玩樂不會影響到隔壁帳篷的人，小家庭或是好友都可以立刻揪一波，有小孩的可以順便讓孩子在草地上玩耍放風，大人吃飯聊天，是闔家歡樂的好去處。

一般露營都要自備食材跟廚具，但這次的豪華露營專案已經幫你直接配好早餐跟晚餐，總共18種食材，包含果汁、飲料、吐司、烤肉醬等等，空手去就可以吃到大滿足，還可以享受自己烹調的樂趣，可以說是入住就活動不斷，完全不無聊。

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「Her森森」推出「苗栗六沐森豪華露營 狩獵帳房3間」，原價19000元、特價16140元，相當於一間只要5380元，6人包區、含早晚餐，非常適合全家大小或是三五好友一起外出旅行的新選擇，接觸大自然享受清幽風景以及歡聚時光，創造美好回憶就從這裡開始。