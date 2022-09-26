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舒淇極致深V洩「名品身材」　高級性感粉絲讚：美回千禧曼波

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記者王則絲／台北報導

今年46歲的女星舒淇，每每公開亮相，都讓人被她凍住年齡的美貌給震懾。近日，舒淇以萬豪旅享家亞太區品牌大使的身份拍攝宣傳大片，首映禮活動上，她穿著一襲極致深V的黑色閃亮連身褲裝出席，勾勒出她的極品身材之外，高級性感的韻味與氛圍被粉絲們讚：「美回千禧曼波。」

▲舒淇。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇現身公開活動，深V連身褲裝美翻。（圖／翻攝自微博）

舒淇在新的廣告宣傳片首映禮上，選穿RALPH LAUREN的閃亮黑色連身褲裝出席，踩著同色系的Giuseppe Zanotti尖頭高跟鞋收尾，並佩戴寶格麗（BVLGARI）SERPENTI VIPER系列珠寶點綴，帶出女神氣場。

舒淇纖細高挑的身形體態，正好撐起連身褲裝俐落的剪裁，盡顯一雙長腿，而一路落至胃部的深V領口，雖然露出肌膚，卻一點也不給人過份露骨的感覺，散發的反而是相當高級的性感女人味。

▲舒淇。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇最新大片被讚：「美回千禧曼波。」（圖／翻攝自微博）

在宣傳片中，舒淇飾演的是一個酒吧老闆，店裡形形色色的客人有著各自的人生故事、不同的旅行意義，影片裡霓虹光的濾鏡與不規則的曝光手法，讓不少粉絲們都聯想到了2001年的電影《千禧曼波》，大讚舒淇：「美回千禧曼波。」

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關鍵字：

舒淇

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