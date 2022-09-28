「鮭魚菲力」1公斤下殺750元！護腦、護心當然必吃

文／C編

吃鮭魚有很多好處，富含蝦紅素、Omega-3脂肪酸、 優質蛋白質，對身體健康大有助益，無論年紀，或是正在控制體重，食用鮭魚都是不錯的選擇；「Her森森」推出「海鮮主義大包智利鮭魚菲力2包」，每包約1公斤、4到5入裝，原價1680元、特價1499元，備在冰箱，隨時想吃都有。

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▲海鮮主義 大包智利鮭魚菲力2包，原價1680元、特價1499元，點我購買。



一般市售的鮭魚分為很多部位，最常見的就是輪切款，而鮭魚菲力算是比較頂級、精選的部位，因為肉質大塊又鮮美、幾乎無刺，價格也稍微比較貴，買不下手當然就要趁特價囉！這次推出的「海鮮主義」鮭魚菲力，直接上網訂購就有優惠價，直送到府的大塊魚肉，方便又美味。

鮭魚菲力是取自鮭魚中段的厚切腹肉，已經由專業師傅手工切塊、去刺，並且真空包裝處理，再立即冷凍保鮮，只要退冰、打開就可以直接下鍋，完全適合煮飯新手，不需要高難度的處理，即可享用到來自大海的鮮甜滋味。

鮭魚的營養價值豐富，含有omega-3不飽和脂肪酸、維生素B12，同時蛋白質含量高、熱量低，很適合正在瘦身減肥的人享用，而且還可以減少身體的發炎反應，有益心臟、大腦以及關節的健康，重點是只要撒點鹽、煎一煎，就是美味的一餐。

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「Her森森」推出「海鮮主義大包智利鮭魚菲力2包」，一包約1kg、4到5入裝，原價1680元、特價1499元，平均一包750元，價格便宜，重量也足夠，多買一點回家凍起來，想吃就吃，健康又營養。