白鹿「透明感」膚質靠美白水乳CP打造　侯佩岑也愛水霜厚敷法維持澎彈肌

記者李薇／台北報導 圖／白鹿微博、侯佩岑IG

女星們經常因為拍戲、拍廣告或是工作，日夜顛倒、生活相當忙碌，但每每上鏡都可以維持完美狀態，甚至連素顏都有細緻膚況，最重要的就是私底下的保養，以下就分享兩位女明星：白鹿、侯佩岑的養膚秘訣，竟然都是靠「保養CP」達成美肌目標。

＃白鹿最愛水乳CP

因戲劇《周生如故》爆紅的女星白鹿，以氣質、溫柔的形象受到許多粉絲歡迎，接連演出多部作品，最近她也在小紅書分享自己的保養秘訣，使用OLAY的水感透白光曜精華水加上乳液，每天早上洗完臉用精華水拍一層，如果熬夜的話就會搭配化妝棉濕敷10分鐘，接著再上乳液，加強鎖水保濕。

白鹿分享，最近因為都在橫店拍戲，加上當地氣溫炎熱、紫外線曝曬強，偶爾又會想要吃點小甜點，但這些小事都會讓肌膚出現蠟黃、暗沉的狀況；為了讓自己保持在完美狀態，她就會選用這套「美白水乳」每天擦，甚至愛到已經用完一套，只要簡單做完這兩步驟保養，上妝也會很服貼。

＃侯佩岑最愛水霜CP

已經44歲的「甜心主播」侯佩岑在肌膚的保養上，當然也是相當精準，最近她就分享愛用的保養秘訣，使用「水霜CP」加強肌膚的彈潤感，她會先用化妝水浸濕化妝棉，全臉濕敷5分鐘，在敷臉的過程中，把乳霜塗抹在化妝棉外層，等5分鐘一到，就會翻過來用乳霜面再敷5分鐘，讓換季肌膚乖乖穩定。

深受侯佩岑喜愛的這款「水霜CP」，出自資生堂家最頂級的系列：極上御藏柔膚露、極上御藏晚霜，光是晚霜就要價10500元，裡面蘊含了來自日本高野山的「延命草」，可以幫助肌膚極致抗老、重現年輕澎彈活力。