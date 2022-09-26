《蒼蘭訣》王鶴棣霸總式護妻太帥！盤點4大星座男也是「寵妻狂魔」

記者李薇／台北報導 圖／蒼蘭訣微博

近期大陸戲劇《蒼蘭訣》爆紅，很多人看完還無法出坑，持續活在「仙界」的世界，當然，裡面飾演月尊的王鶴棣總以「霸道總裁」的方式，呵護女主角，更是讓女孩們看得心花怒放；盤點現實中那些「寵妻狂魔」的星座男，總共有4個都上榜。

TOP 4：雙子男

雙子男在生活中算是比較溫和的人，加上他們本身愛面子，很少會跟別人當面爭吵，對於容易發脾氣的女友，在他們眼中就是至真、至純的展現，所以很會包容女友的爆脾氣，也會更加寵她愛她，希望保持對方最真實的面貌。

TOP 3：牡羊男

牡羊男通常個性衝動、來去如風，儘管個性本就火爆，但在女友面前就是溫柔體貼，對待她們的包容心也很大，甚至會認為這暴躁脾氣是很可愛的優點，畢竟自己本來脾氣就不算好，女友發點狂那又算什麼。

TOP 2：天蠍男

天蠍男充滿神祕、多變的樣貌，一但戀愛就很容易迷失自我，只要女友能在恰當的時刻給予他們面子，那麼，他們就可以包容女友的一切缺點，甚至更加寵愛對方，也知道對方有時候發脾氣是為了自己好，當然就更容易釋懷。

TOP 1：處女男

追求完美的處女男在愛情中也是顏值控，在他的觀點裡面認為，只要女友顏值有到、甚至高出標準許多，不管脾氣多大都不是問題，長得好看的人都應該擁有特權，所以他們會包容女友的壞脾氣，甚至樂在其中。