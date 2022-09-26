搔癢、出油掰掰！夏秋換季「養髮3秘訣」一次學會

▲換季別只顧好臉，頭皮髮絲也要下功夫。（圖／翻攝自IG/christopherobinparis）

記者曾怡嘉／台北報導

夏轉秋之際，天氣忽冷忽熱難捉摸，除了容易感冒外，肌膚、頭皮和髮絲也會出狀況！面對換季，無論肌膚或髮絲都要好好著重在保濕，避免肌膚和頭皮油水不平衡等問題產生。照顧髮絲不能一年四季一瓶洗到底，針對不同的季節，挑選合適的產品，因應所有變化，才是頭皮和髮絲的照護之道。

#溫和清潔頭皮

天氣一變換，頭皮出油問題立刻現蹤跡，髮根貼頭皮，不只又油還又塌，換季時頭皮因氣溫的極端變化導致油水不再平衡，進而引發頭皮異常出油、搔癢和頭皮屑等問題層出不窮，建議使用溫和的淨化及舒緩產品，深層潔淨並緩解頭皮狀況，再次甦活頭皮，打造健康蓬鬆髮。

#髮絲加倍補水

做好頭皮照護之餘，髮絲也需要好好呵護。夏季除了日曬外，頻繁進出冷氣房，髮絲水分嚴重流失，導致髮尾枯燥分叉。夏盡迎秋，氣溫轉涼、氣候愈見乾燥，髮絲要加倍補水保濕。

#抗熱抵禦熱傷害

打理好頭皮基礎和髮絲問題後，絕不能前功盡棄，最後一步驟要抵禦熱傷害，才可避免髮絲走回頭路！無論是使用吹風機或是電捲棒等熱工具，都建議搭配具有熱防護效果的產品，才能不怕傷害髮質。

換季髮品推薦

▲Goldwell Dualsenses 輕感舒敏泡泡洗髮精，250ml，640元。

舒緩頭皮敏感，溫和清潔且平衡頭皮狀況，pH中性親膚性高且無添加香料，預防過敏潛在因子。

▲Kerasilk 水誘光晶漾髮浴，250ml，800元。

添加低分子角蛋白、玻尿酸和護色絲蛋白，溫和清潔同時重建，並深層滋養髮絲，讓受損髮絲呈現柔順、健康光澤。

▲KMS 馴服乖乖油，100ml，880元。

添加巴巴蘇油和金合歡萃取，恢復頭髮彈性，柔順髮尾、減少頭髮斷裂，打造健康髮。

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