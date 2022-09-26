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申敏兒一襲暗夜裙披上「整片銀河系」　根本神界仙女美到窒息！

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記者王則絲／台北報導

韓女星申敏兒近日登上韓版《BAZAAR》雜誌，並在IG上親自分享了最新拍攝的時尚大片。畫報中申敏兒化身復古女伶，以一襲暗夜星空藍色的長禮服出鏡，將整片銀河系都穿在身上，氣質、神韻宛如神界下凡的仙女，美到令人屏息。

申敏兒繼《海岸村恰恰恰》後，與交往多年的男友金宇彬共同演出《我們的藍調時光》，都頗獲好評，累積不少人氣，本身就擁有模特兒般高挑身材的她，自然也成為了時尚圈的寵兒，不只穿著華服登上各大雜誌，還在去年底正式任命為GUCCI全球品牌大使。

日前米蘭時裝周的GUCCI秀上，很可惜不見申敏兒的蹤影，不過這回拍攝《BAZAAR》雜誌畫報，申敏兒可就十足展現代言人的架勢，率先示範GUCCI 2023早春系列的新裝。畫報中，申敏兒以一套深沉靛藍色的長禮服打頭陣，禮服上綴滿點點繁星，連接成星座的圖案，就像是披上了整片銀河系，營造內斂華麗的氛圍，以神仙下凡的姿態完美演繹，簡直美到窒息。

GUCCI 2023早春系列命名為「COSMOGONIE」，主題聚焦在探索宇宙起源，因此納入眾多天體元素在服裝中呈現，比方夢幻的星辰、星雲、流動、閃亮鑽飾、亮片的元素，都出現在充滿中世紀歐風的造型上。申敏兒另外也換上了拉夫領袖子的典雅洋裝、排扣皮草外套等服裝，化身復古女伶，穿梭在古老的城堡建築中擺拍。

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關鍵字：

申敏兒, 雜誌

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