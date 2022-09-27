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日網IG火紅「流浪貓心理測驗」　一秒測出你在愛情裡的模樣

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編輯／JJ　圖／Unsplash

常有人笑稱，貓咪總有一天會統治這個世界，將世人全化為貓奴，那麼你也是愛貓人士嗎？最近日本IG上有一項「流浪貓心理測驗」十分火紅，將與貓咪的互動方式投射到感情中依戀的程度，透過一道簡單情境題，將測出你在愛情中的模樣。

▲貓咪心測 。（圖／翻攝自unsplash）

Ｑ：有天你在路邊看到一隻流浪貓，於是你拿了手中的一點麵包給牠，接著貓咪喵了一聲，你覺得？

A：牠在對你說謝謝

B：希望你帶牠回家

C：懇求你不要扔掉牠

D：你想把牠交給中途、幫牠找領養人

▲貓咪心測 。（圖／翻攝自unsplash）

【解析】
【解析】
【解析】

A：牠在對你說謝謝

覺得貓咪在和你說謝謝的人，在感情中特別不喜歡起爭執，以和為貴，不過有時可能忽視了自己其實只是在委屈求全，因為害怕對方生氣、不喜歡自己，所以習慣處處去迎合對方，要記得不斷讓自己受委屈並不是維持感情快樂的方法，久而久之只會讓自己感到疲憊，試著更誠實表達自己的想法會更好。

B：希望你帶牠回家

覺得貓咪是想要你帶牠回家的人，就像你對貓咪的霸氣一樣，在感情裡你常是比較強勢的一方，對心愛的另一半，會希望對方能符合你的期望與想法，不過反過來看，對方可能長期覺得被限制、被控制，只是沒有表現出來，如果突然爆發了，這對一段感情來說並不是好事。

C：懇求你不要扔掉牠

覺得貓咪是在懇求不要扔掉牠的人，在感情裡是一個比較沒有安全感、需要被關注的人，很擅長利用撒嬌或是情感攻勢，讓對方把更多的注意力放在你身上，但要記得過猶不及，不斷逼迫對方只能看著自己，變成無法好好做其他的事情時，就會造成反效果。

D：你想把牠交給中途、幫牠找領養人

你想要把貓咪交給中途之家、替牠找到新主人的話，代表你總是能保持理智，雖然你表面上冷冷的，但其實是非常依賴另一半的人，你不會隨便感情用事，做任何事都是真心的為對方好，其實還有一點傲嬌，嘴上不說，不過總是希望另一半可以多關心你，時不時就想確認對方愛不愛你。

關鍵字：

心理測驗

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