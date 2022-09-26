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直播／Jisoo夾帶Kitty飛巴黎、車銀優黑衣登機帥炸　DIOR秀9／27晚登場

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▲DIOR 2023春夏女裝秀，在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

巴黎時裝周開跑，受邀的明星們也飛到當地準備看秀，DIOR的2023春夏女裝將在台灣時間9月27日晚間9點發表，Blackpink成員Jisoo身為品牌大使，理所當然親赴巴黎支持，而且她還在包包上掛了超可愛的Hello Kitty娃娃作伴，「臉蛋天才」車銀優也是嘉賓，一身黑衣現身機場，寬鬆的裝束舒適有型，帥到不合理。

▲DIOR巴黎時裝周直播Jisoo。（圖／品牌提供）

▲Jisoo是DIOR的品牌大使，從首爾飛往巴黎準備欣賞2023春夏女裝秀。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR巴黎時裝周直播Jisoo。（圖／品牌提供）
▲車銀優穿著寬鬆帥氣的黑衣現身首爾機場。

DIOR總會以簡短的影片，預告即將而來的時裝秀，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri每每以藝術、女權、歷史人文等為背景，打造出服裝系列，2023春夏搶先曝光的影片中，巴黎地圖顯然是重要主角，但地圖不只是指出方位或路名、地標，更重要的是蘊含了歷史意義，巴黎的孚日廣場、杜樂麗花園等等，都有各自的故事，會如何與新作結合，又再度讓人掀起好奇心。

車銀優的「飛機裝」一看就覺得舒服，寬大的外套、長褲與白球鞋，非常適合長途飛行，而品牌大使Jisoo從首爾出發飛往巴黎，穿著黑色短外套與短裙，接著換上短袖連帽毛衣，肩上的LADY D-Joy拿鐵白色包包始終是亮點，更搶鏡的還有掛在上面的Hello Kitty吊飾，讓原本優雅的D-Joy包有了可愛的反差個性。

▲DIOR巴黎時裝周直播Jisoo。（圖／品牌提供）

▲DIOR巴黎時裝周直播Jisoo。（圖／品牌提供）

▲Jisoo在包包上掛了超可愛的Hello Kitty吊飾。

▲DIOR巴黎時裝周直播Jisoo。（圖／品牌提供）

 ▲Jisoo日前在洛杉磯環球影城與Kitty合照，Kitty驚喜回覆了她的po文。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

熱愛Kitty的Jisoo，不但會用Kitty手機殼等配件，日前她還開心在IG上po出在洛杉磯環球影城與Kiity的合照，沒想到「Kitty本人」留言回覆，這互動實在太萌。

DIOR的2023春夏女裝秀將在台灣時間9月27日晚間9點登場，趕緊設好提醒，隔空和Jisoo、車銀優一起看秀，一起被Maria Grazia Chiuri的新設計觸動。

▲DIOR巴黎時裝周直播Jisoo。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿的DIOR雙排扣外套145,000元、七分袖連帽毛衣72,000元。

▲DIOR巴黎時裝周直播Jisoo。（圖／品牌提供）
▲LADY D-Joy拿鐵白小羊皮提包150,000元。


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關鍵字：

直播, DIOR, 2023春夏, 巴黎時裝周, Jisoo, BLACKPINK, 車銀優, Maria Grazia Chiuri, Hello Kitty, Kitty

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