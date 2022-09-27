營養師揭61歲劉德華不老秘密，「養生6秘訣」一次學起來

▲劉德華看不出實際年齡，都靠日常飲食保養。（圖／翻攝自IG/andylouox）

記者曾怡嘉／綜合報導

老男神劉德華，今（27日）歡度61歲生日，近來他熱衷拍片分享生活，曾大方公開自己的晚餐，整盤幾乎都是蔬菜，健康的飲食習慣讓不他看起來超逆齡，營養師高敏敏盤點劉德華的飲食養生習慣，一次分享給大家！

#不喝冷飲

華仔受訪時曾分享，30年以來堅持以熱飲取代冷飲，因爲熱飲能幫助血液循環。

#晚上7點後不進食

他晚上7點以後不進食，推測早餐前應至少維持10個小時空腹，讓食物完全消化完畢，業能幫助減少腸胃負擔，營養師高敏敏分享，這種類似輕斷食概念，拉長空腹時間來幫助脂肪燃燒。

#每餐7分飽

華仔三餐吃巧不吃飽，以每餐7分飽為原則，這樣才不會把胃撐大，不暴飲暴食當然不會熱量超標，且在固定時間吃完晚餐，吃飯速度也盡量放慢，幫助增進飽足感。

#堅持盡量茹素

華仔從2013年開始茹素 只有在拍戲時會吃少量的雞肉及乳酪來維持體力，他也曾分享過自己的晚餐，內容物幾乎都是以大量蔬果為主

每天有氧運動

想維持健康且身材不走樣，除了靠飲食，維持運動習慣也很重要，他平日勤做30-40分鐘的有氧運動和胸肌、腹肌訓練，維持體能的彈性與平衡，也避免運動倦怠與停滯期 延緩老化。

#早餐優酪乳麥片

他的早餐也很簡單，大多都是以優酪乳搭配麥片為主，營養師高敏敏指出，這樣不僅能補充膳食纖維，優酪乳中的益生菌也對腸胃好處多多。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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