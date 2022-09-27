免餓肚子也能瘦！營養師教「輕鬆減脂」7秘訣：睡飽也很重要

▲營養師分享調整飲食內容小秘訣就能輕鬆減脂。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

想要擁有理想身材，一定要痛苦節食減肥？或是辛苦算熱量、嘗試各種飲食法？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，其實只要掌握7個減脂小秘訣，透過飲食＋運動，簡單調整生活型態、飲食內容，不用嘗試極端的飲食方式也能輕鬆減脂。

＃增加運動量



每週建議至少運動三次，每次30分鐘，透過運動除了能增加熱量消耗，

＃充足睡眠



睡眠對體態也會有很大的影響，充足的睡眠、休息能夠平衡荷爾蒙代謝，建議每日至少7小時，若睡眠不足，容易促進食慾吃更多，產生增加脂肪、減少肌肉的現象。

＃增加膳食纖維攝取



膳食纖維有很高的飽足感，透過多吃蔬菜能夠幫助攝取膳食纖維，建議每天至少要吃300g（熟重）蔬菜。

＃增加蛋白質攝取



提高蛋白質攝取可以增加飽足感外，還可以提高代謝率。

＃減少飲酒



想要真正減重、做好體重控制，戒酒非常重要，建議每個月至少少於2次。

＃控制甜食攝取



甜食會增加腹部肥胖機率，建議要控制，減少體脂上升可能性，最好每週要小於2次。

＃不要報復性斷食



這點非常重要，長期熱量太低，很容易影響到基礎代謝率，進而造成體重停滯，增加復胖可能，而且可能會越吃越多。

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