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復古CASIO數位錶變酷了　軍事風格色調聯名款吸睛

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▲▼ CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO與今年成立20周年紐約時尚品牌rag & bone合作，推出A1000系列聯名錶7,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本鐘錶品牌CASIO與今年歡慶20周年紐約品牌rag & bone合作，推出的A1000系列腕錶，以CASIO早期的經典數位錶為藍本，融合rag & bone源自大都會的酷勁，甚至覆上軍事風格色調，整只錶採黑色或灰色離子IP鍍膜處理，搭配錶盤細節點綴綠與橘字樣，讓原本復古風的錶款大展個性美。

▲▼ CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO與rag & bone聯名錶採黑色或灰色離子IP鍍膜處理，單只7,000元。

CASIO與rag & bone聯名A1000系列腕錶，為纖薄的八角形錶殼搭配五列式實心不鏽鋼錶帶，鏡面升級採用藍寶石水晶玻璃材質，面盤為反轉液晶顯示，清楚顯示日期、碼錶和鬧鈴等實用功能，各項功能均藉由錶側3個按鈕進行操作。

▲▼ CASIO 。（圖／公關照）

▲rag & bone今年秋冬廣告由俄羅斯超模伊蓮娜演繹，她穿主打的羊毛翻領夾克入鏡。（圖／翻攝rag & bone IG）

2002年於紐約創立的rag & bone，其實是「英美混血」品牌，兩位創辦人David Neville和Marcus Wainwright均來自英國，擅長將高級質感與街頭時尚激盪出新火花，今年秋冬特別找俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shayk）拍攝形象照，與前「性感王」布萊利庫柏育有一女、曾與葡萄牙球星Ｃ羅和美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）交往的她，收起火辣美艷形象，套上秋冬主打的羊毛翻領夾克，又換上三件式西裝拍廣告，又美又帥。

▲▼ CASIO 。（圖／公關照）

▲羅斯超模伊蓮娜穿rag & bone三件式西裝又美又帥。（圖／翻攝rag & bone IG）

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關鍵字：

CASIO, rag & bone

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