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米蘭時裝周／Sportmax邊露腰邊解釋「聯覺」　Jil Sander撐傘走秀照樣美翻

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實習記者蔡孟廷／綜合報導


2023春夏米蘭時裝周順利落幕，本次除了FERRAGAMO、BALLY等等老牌改革重生之外，PRADA、FENDI等經典大牌的秀場讓人印象深刻、一些小眾品牌饒富趣味的秀場更是不容錯過。而以「聯覺」討論時裝可能性的Sportmax，色彩、圖案都可愛，並有大量露腰設計，還有遭逢大雨、模特兒只得撐著雨傘出場，卻讓秀場更動人的Jil Sander，都非常值得細細品味。

Sportmax
本次秀場以「聯覺」為題，向觀眾拋出問題「聽覺是否有形狀」？一場源自於《愛麗絲鏡中奇遇》（Alice Through the Looking Glass）的冒險，便由「波巴／奇奇效應」開始。「波巴／奇奇效應」指的是1929年由一系列實驗與研究發現，人類大多會將外觀圓潤的東西聯想到「波巴」（bouba）的發音，反之，外觀尖銳的東西則容易聯想到「奇奇」（kiki）。秀上的設計則由這個效應展開，色彩與輪廓相互影響，以成人的視角分析《愛麗絲鏡中奇遇》，以設計展現兒童的天馬行空與不合邏輯。

▲春夏米蘭時裝周，Sportmax以天馬行空的設計吸引大眾的眼球。（圖／由Sportmax提供）

▲2023春夏系列，Sportmax以天馬行空的設計吸引大眾的眼球。（圖／由Sportmax提供）

並且因為聯覺的不合理性，秀上出現許多失序而奇妙的設計，在Sportmax經典版型之上增加許多坎普、童趣，進而抹去掉Sportmax本身自帶的凌厲與都會感。由60年代太空時代的印花配上90年代的緊身上衣與低腰裙、露出腰際的各式設計、宛如拖鞋的長靴，帶有毛邊的落地長裙、過度Oversized的西裝與殘破的緞面洋裝等等不合常理的元素一再出現。

▲極大的西裝，與落地的不收邊長裙，打破了這些衣服原本該有，正式的模樣。（圖／）

▲極大的西裝、落地的不收邊長裙，打破了這些衣服原本該有的「正經、優雅」模樣。（圖／品牌提供）

無機感的塑膠片上衣、迷你裙、手作感極強的針織洋裝所形成的強烈反差，正好帶回本場秀的重點，「聯覺與二元」。無機感與手作感、未來感與時代感，這些元素出現，讓人們在看這場秀時感受到衝突與奇異，就彷彿愛麗絲第二次到異想世界當中，熟悉的元素卻以截然不同的形式、意想不到的組合呈現，迸發出全新的火花，同時也是Sportmax探索審美無限可能性的全新篇章。

▲以無機與有機、高彩度與低彩度，Sportmax一再挖掘時尚的可能性。（圖／翻攝自品牌官網）

▲以無機與有機、高彩度與低彩度，這季Sportmax利用二元一再挖掘時尚的可能性。（圖／品牌提供）

Jil Sander
以極簡風格聞名的Jil Sander，在2023春夏秀場上持續以純粹而簡約的美感，征服每個觀眾的心。俐落剪裁的大輪廓西裝、中性設計，與最後一套令人難以忘懷的流蘇洋裝，都讓人感受到匠心獨具的美感。同時秀場中男裝與女裝的碰撞，低調的設計簡約而不單調，高調的設計中浮華而不失序，讓Jil Sander的極簡風格有更多元、多面的發展。

▲Jil Sander本季以一貫的優雅色調開場。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

▲Jil Sander以一貫的優雅色調開場。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

這更是睽違5年以來將男裝與女裝融合在一場秀場，根據外媒的採訪，創意總監Luke & Lucie Meier夫妻檔表示，男女裝的融合是總有一天會發生的事，而對於Jil Sander而言，這幾年來的分別設計讓雙方都有足夠的底蘊，使男女裝同時登場、一同走秀。

▲羽毛和鏡子這些浮誇的元素在Jil Sander展現出未曾見過的沉靜力量。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

▲羽毛和鏡子這些浮誇的元素在Jil Sander展現出未曾見過的沉靜力量。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

隨著2023春夏時裝周，整個米蘭都脫離秋冬的死氣沉沉，連Jil Sander也不例外，他們逐漸將華麗的元素放在簡約的設計之上，讓人們改變對極簡設計千篇一律的印象，Jil Sander身為極簡的開山祖師品牌，不斷在探索設計的可能性。而這場秀也有發生一個小插曲，在秀開始前米蘭突然下起了大雨，模特兒不得不撐著一把把雨傘走秀，而秀場設置的一朵朵花叢、鵝卵石地板在這片迷濛大雨之中變得更加夢幻，如同萬花嬉春一般的美景，為這場讓人印象深刻的秀更加增色。

▲突然之間下起的大雨，與模特兒身上的亮片流蘇相映成趣。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

▲突然之間下起的大雨，與模特兒身上的亮片流蘇相映成趣，更和秀場形成萬花嬉春的美景。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

►米蘭時裝周／FERRAGAMO、BALLY換設計師後首秀驚艷時尚迷！成功擺脫老牌印象

►米蘭時裝周／金泰梨透視裙、Sana開深V比辣　PRADA「爆裂裙」成焦點

關鍵字：

米蘭時裝周, 米蘭時裝週, Sportmax, Jil Sander

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