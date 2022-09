米蘭時裝周／Sportmax邊露腰邊解釋「聯覺」　Jil Sander撐傘走秀照樣美翻

實習記者蔡孟廷/綜合報導



2023春夏米蘭時裝周順利落幕,本次除了FERRAGAMO、BALLY等等老牌改革重生之外,PRADA、FENDI等經典大牌的秀場讓人印象深刻、一些小眾品牌饒富趣味的秀場更是不容錯過。而以「聯覺」討論時裝可能性的Sportmax,色彩、圖案都可愛,並有大量露腰設計,還有遭逢大雨、模特兒只得撐著雨傘出場,卻讓秀場更動人的Jil Sander,都非常值得細細品味。

Sportmax

本次秀場以「聯覺」為題,向觀眾拋出問題「聽覺是否有形狀」?一場源自於《愛麗絲鏡中奇遇》(Alice Through the Looking Glass)的冒險,便由「波巴/奇奇效應」開始。「波巴/奇奇效應」指的是1929年由一系列實驗與研究發現,人類大多會將外觀圓潤的東西聯想到「波巴」(bouba)的發音,反之,外觀尖銳的東西則容易聯想到「奇奇」(kiki)。秀上的設計則由這個效應展開,色彩與輪廓相互影響,以成人的視角分析《愛麗絲鏡中奇遇》,以設計展現兒童的天馬行空與不合邏輯。

▲2023春夏系列,Sportmax以天馬行空的設計吸引大眾的眼球。(圖/由Sportmax提供)

並且因為聯覺的不合理性,秀上出現許多失序而奇妙的設計,在Sportmax經典版型之上增加許多坎普、童趣,進而抹去掉Sportmax本身自帶的凌厲與都會感。由60年代太空時代的印花配上90年代的緊身上衣與低腰裙、露出腰際的各式設計、宛如拖鞋的長靴,帶有毛邊的落地長裙、過度Oversized的西裝與殘破的緞面洋裝等等不合常理的元素一再出現。

▲極大的西裝、落地的不收邊長裙,打破了這些衣服原本該有的「正經、優雅」模樣。(圖/品牌提供)

無機感的塑膠片上衣、迷你裙、手作感極強的針織洋裝所形成的強烈反差,正好帶回本場秀的重點,「聯覺與二元」。無機感與手作感、未來感與時代感,這些元素出現,讓人們在看這場秀時感受到衝突與奇異,就彷彿愛麗絲第二次到異想世界當中,熟悉的元素卻以截然不同的形式、意想不到的組合呈現,迸發出全新的火花,同時也是Sportmax探索審美無限可能性的全新篇章。

▲以無機與有機、高彩度與低彩度,這季Sportmax利用二元一再挖掘時尚的可能性。(圖/品牌提供)

Jil Sander

以極簡風格聞名的Jil Sander,在2023春夏秀場上持續以純粹而簡約的美感,征服每個觀眾的心。俐落剪裁的大輪廓西裝、中性設計,與最後一套令人難以忘懷的流蘇洋裝,都讓人感受到匠心獨具的美感。同時秀場中男裝與女裝的碰撞,低調的設計簡約而不單調,高調的設計中浮華而不失序,讓Jil Sander的極簡風格有更多元、多面的發展。

▲Jil Sander以一貫的優雅色調開場。(圖/翻攝自Jil Sander官網)

這更是睽違5年以來將男裝與女裝融合在一場秀場,根據外媒的採訪,創意總監Luke & Lucie Meier夫妻檔表示,男女裝的融合是總有一天會發生的事,而對於Jil Sander而言,這幾年來的分別設計讓雙方都有足夠的底蘊,使男女裝同時登場、一同走秀。

▲羽毛和鏡子這些浮誇的元素在Jil Sander展現出未曾見過的沉靜力量。(圖/翻攝自Jil Sander官網)

隨著2023春夏時裝周,整個米蘭都脫離秋冬的死氣沉沉,連Jil Sander也不例外,他們逐漸將華麗的元素放在簡約的設計之上,讓人們改變對極簡設計千篇一律的印象,Jil Sander身為極簡的開山祖師品牌,不斷在探索設計的可能性。而這場秀也有發生一個小插曲,在秀開始前米蘭突然下起了大雨,模特兒不得不撐著一把把雨傘走秀,而秀場設置的一朵朵花叢、鵝卵石地板在這片迷濛大雨之中變得更加夢幻,如同萬花嬉春一般的美景,為這場讓人印象深刻的秀更加增色。

▲突然之間下起的大雨,與模特兒身上的亮片流蘇相映成趣,更和秀場形成萬花嬉春的美景。(圖/翻攝自Jil Sander官網)

