懶人保養神器！森美妍「多效胜肽精華EX」All in one輕鬆搞定

▲森美妍「多效胜肽精華EX」抗老、保濕、亮白保養功能All in One。

圖、文／東森自然美提供

來回奔波於工作與家庭之間的現代獨立女性，你是否期待生活能再更smart，才能爭取更多屬於自己的Me Time？保養品和3C產品一樣，透過美容科技的不斷精進，愈來愈貼近現代人的生活習慣與保養需求！森美妍「多效胜肽精華EX」效率保養全面再進化，解決女性最在意的肌膚保養問題，用最簡單的方式達成最有感的保養，即將於9/28(三)21:20在東森購物47台有感開賣。

美，還要更美！努力做好自己才能超越自己

生命不是為了要超越別人，而是要努力實踐理想，做好自己就是超越自己。就像過去累積眾多好評的森美妍「多效胜肽精華III」，希望提供使用者「好還要更好」的保養體驗，因此不斷精進頂級高效成分，全面升級推出森美妍「多效胜肽精華EX」，在整體使用感上實踐更簡潔的步驟、更有感的保養成效，讓你不只美，還要更美！

「多效胜肽精華EX」以白夏菊萃取、六胜肽及複合胜肽打造全方位抗老緊緻成分，不僅舒緩因乾燥引發的肌膚敏弱問題，同時緊緻撫紋、賦活彈力；採用美白九胜肽、白藜蘆醇亮白雙星配方，實現肌膚透亮光澤；並透過北大西洋冰川海藻、鎖水磁石及天然玻尿酸等三重保濕成分，為肌膚補水、鎖水，全面強化肌膚屏障、回復肌膚彈性。

保養功能All in One 一瓶搞定的速效保養神器！

由東森自然美研發製作的森美妍「多效胜肽精華EX」，承襲「東森嚴選」的精神，重視「人證、物證、科學做見證」，針對最令人在意的抗老、保濕、亮白三大面向，嚴選高達9種專利成分及6種有機認證成分，一瓶滿足女性最想望的緊緻撫紋、透亮美白及保濕補水心願。

不僅堪稱全明星團隊的高效配方令人迫不及待想體驗，保養上也結合化妝水、精華液、安瓶等多種功能All in One。你可以在日常保養程序中，將「多效胜肽精華EX」作為精華液，按部就班使用於化妝水之後、乳液之前；偶爾累得想不得不啟用「懶人保養法」時，也可直接在洗完臉後使用「多效胜肽精華EX」，只需薄擦乳液鎖住精華即可倒頭入睡；甚至用於Home SPA時作為導入液，輕鬆啟動後續居家奢華保養，為美麗成效大加分，全心全意迎接生活的每個精彩時光。

人生閱歷是歲月帶給你最好的禮物，你只需要盡情享受當下，肌膚問題就交給森美妍「多效胜肽精華EX」，把握9/28(三)21:20在東森購物47台獨家優惠，用最簡單的秘密武器換來最美好的肌膚狀態。

▲森美妍「多效胜肽精華EX」45ml/$9,900

東森購物網：https://www.etmall.com.tw/i/3571226